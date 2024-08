Hà Nội sắp hạ nhiệt sau những ngày nắng rát

Hà Nội và các tỉnh, thành Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Phú Yên đang trải qua những ngày oi nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trong ngày phổ biến 35-37 độ C, cao nhất có nơi vượt 37 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ 30/8, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc. Đêm 30/8 đến 31/8, khu vực này hứng mưa rào và dông rải rác, sau mưa rào và dông vài nơi. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến 31/8.

Nhiệt độ Hà Nội sắp giảm sau những ngày oi nóng. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Bảng tin cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội cho thấy, ngày mai, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vẫn ở ngưỡng nắng nóng 35 độ C, người dân cần đề phòng mưa rào và dông.

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiệt độ Hà Nội giảm nhẹ về ngưỡng 26-34 độ C, cảm giác oi bức cũng hạ nhiệt, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác.

Ba ngày sau đó (1-3/9), Hà Nội ngày nắng, trời oi bức, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày duy trì ở ngưỡng 33-34 độ C.

Chiều tối và tối 29/8, Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Chiều và đêm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Bắc Bộ ngày 31/8 trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Ngày 1/9, khu vực này ban ngày trời nắng ráo, buổi chiều oi bức, đêm mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 24-34 độ C. Hình thái thời tiết này cũng được duy trì trong 2 ngày nghỉ sau đó với nhiệt độ trong ngày 2/9 dao động 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; ngày 3/9 nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, phổ biến 24-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trung Bộ ngày 31/8 có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi với nhiệt độ 25-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 1/9, nhiệt độ ở khu vực này giảm sau chuỗi ngày nóng bức, dao động 25-35 độ C, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 2/9, các tỉnh, thành miền Trung ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung ở khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận), nhiệt độ 24-34 độ C.

Ngày 3/9, Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác (mưa dông tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ), nhiệt độ trong ngày phổ biến 24-34 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ , ngày 31/8 trời nắng gián đoạn lúc buổi sáng và trưa, chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Nhiệt độ trong ngày ở Tây Nguyên phổ biến 19-30 độ C, Nam Bộ 24-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hình thái thời tiết này sẽ được duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong suốt kỳ nghỉ lễ với nhiệt độ trong ngày dao động ở ngưỡng tương đương ngày 31/8.