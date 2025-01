Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 của Công an TP Hà Nội, Công an quận Hà Đông đã tăng cường bám sát địa bàn, chủ động công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng. Qua đó, các trinh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng khoảng 20 người thuê nhà tại tổ 15, phường Yên Nghĩa, có dấu hiệu hoạt động tội phạm. Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, xin ý kiến chỉ đạo và đề nghị tăng cường sự vào cuộc của phòng nghiệp vụ để phối hợp đấu tranh, triệt phá.