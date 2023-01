Hà Nội: Nhiều mặt hàng giảm giá

Các mặt hàng tươi sống như thịt bê, thịt lợn, gà bất ngờ giảm giá từ chợ truyền thống đến siêu thị. Tại chợ Diêm Gỗ (Long Biên, Hà Nội), chị Bích Thu, tiểu thương bán thịt bê cho biết: “Năm nay, người dân thắt chặt chi tiêu nên buôn bán ế ẩm. Nếu như tầm này năm ngoái, dù dịch COVID-19 nhưng người dân vẫn sắm Tết từ sớm. Năm nay chỉ còn nửa tháng nữa đến Tết nhưng sức mua èo uột. Thịt bê tôi bán từ 260.000 đồng/kg giảm còn 220.000 đồng/kg để thu hút khách”.

Chị Thu Thảo, bán gà tại chợ Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội) cho biết, giá gà năm nay không tăng, thậm chí giảm nhẹ, hiện chỉ còn từ 110.000 - 120.000 đồng/kg. “Mọi năm giờ này gà tăng thêm 5.000 - 10.000 đồng/kg rồi, nay chưa tăng vì nguồn cung dồi dào”, chị Thảo cho hay.

Trong cảnh ngóng khách, quầy thịt lợn tại các chợ khu vực trung tâm Hà Nội những ngày này giảm từ 10.000- 20.000 đồng/kg. Trong khi đó, tại hệ thống siêu thị Big C, Go, thịt lợn đồng loạt giảm giá sâu. Cụ thể, tại hệ thống miền Bắc, thịt ba rọi 131.000 đồng/kg (giá thường 162.000 đồng/kg); nạc dăm 131.000 đồng/kg (giá thường 162.000 đồng/kg); thịt vai 89.000 đồng/kg (giá thường119.000 đồng/kg); thịt đùi 88.000 đồng/kg (giá thường 115.000 đồng/kg); sườn non 153.000 đồng/kg (giá thường 182.000 đồng/kg)…

Tại chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các mặt hàng khô như mứt, bánh, kẹp, hoa quả sấy đều bất ngờ giảm giá từ 10.000- 20.000 đồng/kg còn 120.000 - 130.000 đồng/kg. Riêng hạt dẻ cười, giá giảm còn 300.000 đồng/kg (trước 350.000 đồng/kg)…

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, việc chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết đã hoàn tất. Ước tính tổng giá trị hàng hóa Tết đạt khoảng 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch phục vụ Tết năm ngoái.

Một số đơn vị bán lẻ cho biết, họ đã chuẩn bị lượng hàng hóa lên đến 250 - 300% để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngoài làm việc với nhà cung cấp để chuẩn bị lượng hàng thiết yếu, các nhà phân phối dự đoán và chuẩn bị đa dạng thêm các chủng loại hàng được tiêu thụ nhiều dịp Tết Nguyên đán.

Giám đốc hệ thống siêu thị Co.opmart Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung thông tin, những ngày này lượng khách đến siêu thị mua sắm hàng hóa đông gấp đôi bình thường, trung bình 2 tiếng nhân viên siêu thị phải bổ sung hàng lên kệ một lần. Các mặt hàng bán chạy nhất là thực phẩm chế biến sẵn đồ khô, bánh kẹo, rượu bia... Đơn vị đã tổ chức chương trình khuyến mại, giảm giá từ 15% đến 50% cho 12.000 dòng sản phẩm từ thực phẩm tươi sống như thịt, sườn lợn, thủy sản, rau củ quả.

Đặc biệt, trong 10 ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, hệ thống siêu thị có thể sẽ tiếp tục giảm giá sâu hơn cho các mặt hàng như lạp xưởng, trái cây, thịt kho trứng vịt, bánh chưng, mâm cỗ Tết... nhằm kích cầu tiêu dùng, giảm áp lực mua sắm cho người dân.