Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4/11, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm. Tại Hà Nội, trời duy trì mưa nhỏ, sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất dao động 17–19°C. Cảm giác rét rõ rệt về đêm và sáng sớm được dự báo sẽ kéo dài trong vài ngày tới.