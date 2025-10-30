Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (30/10), khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bộ.

Dự báo, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Trên đất liền, gió Đông Bắc thổi mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Thời tiết ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 30/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5-2,5m. Vùng biển phía Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Trong hai ngày tới, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 18–22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 21-23 độ C, vùng núi dưới 20 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhà cửa và công trình hạ tầng. Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại vùng trũng và khu đô thị. Gió mạnh, sóng lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm có thể tác động đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.