Tháng cuối năm, một câu hỏi rất bình thường như "Tết này em về đâu?" đôi khi mở ra cuộc trò chuyện mà hai người đã để dành suốt mấy tháng. Người mới quen bắt đầu tính chuyện gặp nhau thêm. Người đã yêu lâu rủ nhau ngồi xuống xem sang năm muốn sống thế nào. Còn với ai đang ở giữa một mối quan hệ chưa gọi thành tên, tháng 12 có thể là lúc cả hai đủ gần để nói rõ mình mong gì. Đường tình duyên của 3 con giáp này sáng lên ở ba thời điểm khác nhau như thế.

1. Tuổi Tỵ dễ gặp người khiến mình muốn chủ động hẹn thêm lần nữa

Vận đào hoa của tuổi Tỵ trong tháng 12 dễ đến từ một cuộc gặp khá đời thường. Có thể bạn đi ăn cùng nhóm bạn cũ, nhận lời ghé một buổi gặp mặt cuối năm, hoặc quen ai đó qua một sở thích mình theo đã lâu. Ấn tượng đầu tiên đôi khi chỉ là cảm giác nói chuyện dễ chịu. Người ấy biết hỏi thêm khi bạn kể đến đoạn mình thích, cũng sẵn lòng kể vài chuyện hơi ngốc nghếch về bản thân. Đến lúc về, tuổi Tỵ có thể nhớ ra mình đã cười nhiều hơn dự tính và muốn biết lần sau gặp lại sẽ còn nói được những gì.

Điểm sáng hơn nằm ở những ngày sau cuộc gặp. Người kia có thể nhớ bộ phim bạn nhắc tới, gửi lịch chiếu rồi hỏi luôn bạn rảnh buổi nào. Nếu họ bận vào ngày đã định, họ chủ động thu xếp một ngày khác. Mấy việc nhỏ ấy giúp tuổi Tỵ dễ hiểu người trước mặt đang dành cho mình bao nhiêu sự quan tâm. Và khi thấy mình cũng có cảm tình, bạn hoàn toàn có thể là người nhắn trước. Một câu "Cuối tuần này có triển lãm ở chỗ hôm nọ mình nói, đi cùng không?" đã đủ rõ mà vẫn tự nhiên.

Với tuổi Tỵ đang yêu, tháng này hợp để làm một điều hai người từng nhắc đến rồi bỏ lửng. Có thể là dành trọn một buổi sáng đi ăn món cả hai thích, xem lại nơi từng hẹn hò hồi mới quen hoặc tự tay chuẩn bị một bữa tối trước khi lịch cuối năm kín hết. Điều làm tình cảm ấm lên là cảm giác người kia vẫn nhớ những gì mình từng kể, kể cả chuyện rất nhỏ.

2. Tuổi Mão có thể nghe được câu mình đã chờ suốt mấy tháng

Nếu tuổi Mão đang thường xuyên gặp một người, cuối tuần rảnh là nghĩ đến nhau nhưng vẫn giới thiệu nhau bằng hai chữ "bạn bè", tháng 12 có thể đem đến một bước tiến. Cuộc nói chuyện ấy đôi khi bắt đầu rất bình thường. Hai người đang bàn kế hoạch cuối năm thì một người hỏi liệu sang năm có muốn cùng nhau đi xa hơn, hoặc thẳng thắn nói rằng mình đã coi đây là một mối quan hệ nghiêm túc. Với tuổi Mão, cái nhẹ nhõm lúc ấy là được nghe chính người kia nói ra điều mình từng đoán qua từng tin nhắn.

Tuổi Mão cũng có thể chủ động đưa chuyện này ra nếu cảm thấy cả hai đã đủ thân. Một câu như "Dạo này em thấy mình dành nhiều thời gian cho nhau, anh đang nghĩ thế nào về hai đứa?" thường dễ nói hơn khi đang ngồi riêng, có đủ thời gian nghe nhau trả lời. Sau đó, bạn cũng có dịp nói điều mình cần. Có người muốn gặp nhau đều đặn hơn. Có người muốn được giới thiệu với bạn bè của đối phương. Có người chỉ cần biết cả hai đang nghiêm túc tìm hiểu nhau để có thể yên tâm tiến thêm một bước.

Với những cặp đã yêu lâu, tháng 12 là lúc tuổi Mão dễ nói được một chuyện từng chọn bỏ qua vì sợ làm mất vui. Chẳng hạn, bạn muốn có một buổi riêng cho hai đứa giữa lịch gặp gỡ dày đặc, hoặc muốn người kia báo sớm khi kế hoạch thay đổi. Khi điều mong muốn được nói cụ thể, đối phương cũng dễ đáp lại bằng một việc cụ thể. Tình cảm tháng này có thể tiến xa từ chính những thỏa thuận nhỏ mà cả hai cùng thấy dễ chịu.

3. Tuổi Dậu dễ được người thương hỏi chuyện lâu dài

Tuổi Dậu có thể nhận ra mối quan hệ của mình đang bước sang một giai đoạn khác từ lúc người kia bắt đầu hỏi ý kiến mình về những chuyện trước đây họ vẫn tự quyết. Chẳng hạn, sang năm nếu đổi chỗ làm thì hai người sẽ thu xếp gặp nhau thế nào, kỳ nghỉ tới nên dành thời gian cho hai bên gia đình ra sao, hoặc có muốn bắt đầu bàn chuyện sống chung. Một vài cặp có thể tiến đến buổi ra mắt hoặc lần đầu nhắc nghiêm túc đến chuyện cưới. Những cuộc trò chuyện ấy thường dễ mở ra hơn khi cả hai đang có một khoảng thời gian yên tĩnh để nhìn lại năm vừa qua.

Điều khiến tuổi Dậu yên lòng là người kia cũng bắt tay vào phần việc của mình. Nếu hai đứa định về thăm gia đình, họ có thể chủ động gọi điện hỏi lịch và đặt vé. Nếu muốn gặp bố mẹ bạn, họ sẵn sàng hỏi xem hôm nào thuận tiện rồi dành thời gian cho buổi gặp. Khi dự định đã có người cùng lo, tuổi Dậu cũng dễ nói thật hơn về những gì mình mong chờ trong năm mới, từ chuyện chỗ ở đến cách hai người cân đối thời gian dành cho nhau.

Với tuổi Dậu đang độc thân, tháng 12 dễ có thiện cảm với người cư xử nhất quán qua vài lần gặp. Bạn có thể để ý cách họ thu xếp thời gian, giữ lời hẹn và quan tâm đến những việc bạn coi trọng. Ở bên một người như vậy, tuổi Dậu thường thoải mái kể cả những chuyện rất bình thường về mình. Từ những buổi gặp vừa sức ấy, cả hai có thể dần thấy việc đưa nhau vào kế hoạch tháng sau là điều tự nhiên.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.