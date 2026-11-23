Đôi khi, một nội dung chẳng cần cốt truyện phức tạp hay dàn nhân vật được đầu tư cầu kỳ vẫn có thể trở thành hiện tượng trên MXH. Những ngày gần đây, 2 chú chó cỏ với những câu chuyện sinh hoạt thường ngày ở nông thôn đang khiến dân mạng bàn luận rôm rả. Đó chính là Tám Lạng và Nửa Cân - 2 chú chó trong một series phim ngắn Trung Quốc, do AI tạo ra.

Từ Threads đến TikTok, “Tám Lạng Nửa Cân” và nhiều từ khóa liên quan lọt tìm kiếm phổ biến. Thậm chí netizen còn phát hiện ra Tám Lạng Nửa Cân ngoài đời khi thấy 2 chú chó có ngoại hình y hệt trên phim.

Vậy “Tám Lạng Nửa Cân” có gì mà lại viral đến vậy?

Các bài đăng về Tám Lạng và Nửa Cân trên Threads

Một cư dân mạng khoe 2 chú chó nhà mình có ngoại hình y hệt Tám Lạng Nửa Cân (Ảnh: Mộng Kha Trương)

Tám Lạng Nửa Cân là gì?

Có tên gốc “Tôi tên Bán Cân, nó tên Bát Lạng”, series phim ngắn AI này bắt đầu được tài khoản Tây Du Lạc Nhân Gian đăng tải trên Douyin (MXH tương tự TikTok) từ ngày 4/11/2026, sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Từ ngày đăng tải đầu tiên đến nay, phim ra đều đặn mỗi ngày một tập, đến ngày 21/11 đã có 18 tập. Tính đến ngày 22/11, tài khoản có khoảng 502.000 người theo dõi và hơn 3,1 triệu lượt thích. Trong đó, tập ăn khách nhất, kể chuyện Tám Lạng gặp ác mộng và được Nửa Cân kịp thời "cứu nguy".

Hiện tại chủ tài khoản Tây Du Lạc Nhân Gian - người đứng sau series này chưa được công khai.

Nửa Cân (trái) và Tám Lạng (phải)

Về nội dung, Tám Lạng và Nửa Cân đều là những chú chó cỏ, sống trong một ngôi làng với những người bạn xung quanh. Nửa Cân có phần lanh lợi nhưng ham ăn, thích khoác lác; Tám Lạng ngây ngô, đôi khi chậm hiểu nhưng lại rất tình cảm. Cả hai cùng trải qua những chuyện chẳng có gì to tát: gặp gỡ hàng xóm, tranh đồ ăn, tò mò về cuộc sống của chó thành phố (tên là Lucky) hay tìm cách giải quyết những rắc rối bất ngờ.

Trong một tập, Nửa Cân tròn mắt khi nghe kể chó thành phố tắm một lần mất cả trăm tệ. Ở tập khác, A Phúc - một chú chó khác trong làng - học theo cách xin thịt của Bán Cân nhưng cuối cùng lại bị chủ quán cầm gậy đuổi. Những câu chuyện ngắn, tình tiết đơn giản, đôi khi chẳng có cao trào rõ rệt nhưng lại khiến người xem bị cuốn theo cách 2 chú chó phản ứng trước các tình huống.

Câu chuyện của Nửa Cân và Tám Lạng cũng được đặt trong không gian thực tế hơn so với những mô-típ cung đình hay tổng tài thường thấy. Hai chú chó không cần làm chuyện lớn lao. Chúng chỉ cần sống trong ngôi làng của mình, gặp bạn bè có tính cách khác nhau và phản ứng trước những chuyện vụn vặt.

Vì vậy sức hút của “Tám Lạng Nửa Cân” đến từ cách series kết hợp những câu chuyện đời thường từ góc nhìn của chó mèo vốn dễ thu hút sự chú ý. Nửa Cân và Tám Lạng có tính cách, thói quen và những mối quan hệ riêng; các tình huống xoay quanh ăn uống, hàng xóm, chuyện ở làng quê hay sự khác biệt giữa chó nông thôn và chó thành thị đều được xây dựng theo lối kể chuyện ngắn, dễ theo dõi. Bên cạnh đó, việc mỗi tập có thời lượng ngắn, nội dung tương đối độc lập cũng giúp khán giả dễ xem nối tiếp mà không cần theo dõi một cốt truyện quá phức tạp.

Chân dung những người đứng sau phim ngắn AI về chó mèo

Dù Tây Du Lạc Nhân Gian chưa có bất cứ chia sẻ nào về loạt phim ngắn của mình hay các thông tin về Nửa Cân và Tám Lạng. Nhưng thực tế 2 chú chó này không phải là những thú cưng AI hiếm hoi ở thị trường phim ngắn AI Trung Quốc. Vì vậy người xem cũng không khó hình dung về người đứng sau.

Ví dụ, cư dân mạng tên Zhu Bu’er - series phim ngắn AI “A Hoàng và Ngôi làng này” - là nhân viên văn phòng. Hàng ngày anh vẫn đi làm ở công ty bình thường, đến tối về, sau khi đã hoàn tất công việc và cuộc sống cá nhân, anh bắt đầu làm phim AI.

Nhân vật chính của series là chú chó lông vàng tên A Hoàng, với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống ở vùng nông thôn. Chỉ trong 1,5 tháng, series đã đạt tổng cộng hơn 60 triệu lượt xem trên toàn mạng. Không dừng lại ở đó phim ngắn này còn đem đến nguồn thu từ quảng cáo và gắn link sản phẩm. Hiện tại, thu nhập từ series A Hoàng đã gần bằng lương công việc chính của Zhu Bu’er.

Một trường hợp khác là tài khoản mang tên Miêu Tử Thất - kênh về những chú mèo sống ở nông thôn. Phần lớn video lấy bối cảnh nông thôn; chủ đề mỗi tập thường xoay quanh cuộc sống điền viên yên bình, thư thái.

Những chú mèo trên kênh Miêu Tử Thất

Tác giả của kênh này là một chàng trai 29 tuổi ở Thành Đô (Trung Quốc), từng làm content trong lĩnh vực BĐS nhưng đã thất nghiệp. Dù không được đào tạo và cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc sản xuất phim, anh chàng vẫn tự làm video bằng các công cụ có sẵn như CapCut, Dreamina và sự hỗ trợ của AI. Hiện tại kênh Miêu Tử Thất có khoảng 1,7 triệu người theo dõi và hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng. Quảng cáo cho nhãn hàng chiếm khoảng 70% thu nhập.

Song vấn đề ở Miêu Tử Thất là những nét tương đồng trong nội dung với YouTuber Lý Tử Thất. Không chỉ đặt tên tương tự hay có bối cảnh nông thôn, các chú mèo AI còn có những hành động, công việc, nấu nướng,... khiến người xem liên tưởng đến Lý Tử Thất. Thậm chí, video còn đan xen những công đoạn chế tác các sản phẩm thủ công thuộc di sản văn hóa phi vật thể.

Vì vậy, sự bùng nổ của phim ngắn AI cũng kéo theo những vấn đề đáng lưu ý. Khi công cụ tạo hình ảnh và video ngày càng dễ tiếp cận, các nội dung na ná nhau có thể xuất hiện với tốc độ chóng mặt, khiến thị trường nhanh chóng bão hòa. Không ít tài khoản còn tận dụng sức hút của AI để quảng bá các khóa học làm giàu, cam kết thu nhập cao dù chưa có sản phẩm thực tế đủ sức chứng minh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh, giọng nói hoặc sao chép tạo hình nhân vật mà không được cho phép cũng đặt ra câu hỏi về quyền sở hữu trí tuệ. AI có thể giúp một người tạo ra cả thế giới nhân vật chỉ trong vài giờ, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi sản phẩm được tạo ra đều có giá trị sáng tạo hay được phép khai thác thương mại. Với người xem, sự tỉnh táo trước những nội dung quảng cáo trá hình và thông tin chưa được kiểm chứng vẫn là điều cần thiết.

(Tổng hợp)