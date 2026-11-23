Ở một cửa hàng trên phố Hàng Mã, ông già Noel ngồi lọt thỏm trong chiếc giỏ đỏ của một mô hình khinh khí cầu, treo ngang tầm những cây kẹo mút sọc đỏ trắng. Ngay bên dưới là người tuyết, tuần lộc và mấy cây thông phủ trắng đầu cành. Sang cửa hàng bên cạnh, thứ đập vào mắt lại là một chiếc nơ đỏ có hai cánh xòe rộng, đuôi buông qua mấy tầng đồ treo. Còn chừng một tháng nữa mới đến Giáng sinh, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã có đủ thứ để người đi ngang muốn ngó vào.

Mấy màu quen thuộc của Noel vẫn chiếm phần lớn mặt phố, từ xanh lá thông, đỏ của quả châu đến ánh vàng của chuông và ngôi sao. Nhìn gần thì mỗi cửa hàng lại có một kiểu bày riêng. Có nơi treo cả dãy vòng hoa lên cao, kín một khoảng mặt tiền. Có nơi dành phần ngay trước cửa cho ông già Noel, người tuyết và những ngôi nhà nhỏ, còn trên đầu là cả một dãy kẹo xoắn. Đi thêm vài bước lại thấy một món mình vừa bỏ sót, dù màu sắc quanh đó vẫn loanh quanh đỏ, xanh, trắng.

Món dễ nhìn thấy nhất năm nay là những chiếc nơ to quá khổ

Nơ vốn hay nằm trên ngọn thông, gắn ở vòng hoa hoặc thắt quanh hộp quà. Năm nay trên Hàng Mã, những chiếc nơ cỡ lớn được treo riêng ở vị trí dễ thấy ngay ngoài cửa và cũng là mẫu đang được nhiều người ưa chuộng.

Có chiếc đỏ tươi, hai cánh xòe rộng, có mẫu màu hồng hoặc nâu đồng. Một số mẫu còn có hai lớp cánh, nhìn như hai chiếc nơ đặt chồng lên nhau. Phần đuôi vải thả dài khiến chúng nổi bật hẳn giữa những món đồ nhỏ treo san sát bên dưới.

Cỡ lớn đến đâu cũng tùy chỗ định treo. Một chiếc nơ đuôi dài có thể đứng riêng trên cửa kính quán hoặc ở lối vào. Với cửa nhà, những mẫu gọn hơn dễ đi cùng vòng lá xanh và vài quả châu. Cái hay khi xem đồ trực tiếp ở Hàng Mã là nhiều mẫu được treo cạnh nhau. Cùng một kiểu nơ, màu đỏ tươi nhìn nổi bật ngay từ ngoài phố, còn tông nâu đồng trông dịu hơn khi đặt cạnh cành thông và đồ ánh vàng.

Đi mua cây thông cũng có thể đứng ngắm mãi một kệ đồ bé xíu

Cây thông vẫn là món chiếm nhiều chỗ trước cửa hàng. Có cây lớn đặt dưới sàn, có cây nhỏ vừa một góc bàn, từ cành xanh đến những mẫu phủ trắng như có tuyết. Các mẫu vòng hoa cũng khá đa dạng. Một số vòng giữ màu xanh và đỏ quen thuộc, điểm thêm quả thông và chữ "Merry Christmas". Có vòng dùng nhiều quả châu màu kem, hoa ánh kim và nơ, nhìn hợp với những góc nhà có tông sáng.

Trên các kệ thấp hơn là cả một dãy đồ nhỏ đủ để người đi xem mải nhìn. Ông già Noel có phiên bản đứng cạnh tuần lộc, ngồi trên xe chở quà hoặc thu nhỏ thành món treo cây. Kẹo mút sọc đỏ trắng có chiếc bé vừa một nhánh thông, có chiếc đủ lớn để bày riêng. Xen giữa là hình dán, các loại móc treo, quả chuông, ngôi sao và những mô hình nhà nhỏ. Với người chỉ muốn thêm chút không khí Giáng sinh vào bàn làm việc hay một góc phòng khách, riêng khu đồ nhỏ đã có nhiều thứ để chọn.

Thời điểm này, khách mua buôn và du khách nước ngoài vẫn là hai nhóm khách chính trên phố. Cùng lúc, đã có những người thích đón lễ sớm ghé chọn đồ trang trí nhà. Mỗi nhu cầu lại có một góc để xem. Người tìm đồ trang trí cả mặt tiền có thể xem những mẫu nơ lớn, cây thông đặt sàn và cụm phụ kiện treo. Người chỉ muốn sửa soạn một góc trong nhà có thể lựa vài món nhỏ, từ miếng dán cửa kính đến chiếc chuông treo trên tay nắm cửa.

Vào dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và những ngày cuối tuần, Hàng Mã có thể đón thêm nhiều người ghé dạo phố, chụp ảnh. Trời Hà Nội se lạnh, rủ bạn đi một vòng phố cổ rồi tạt qua Hàng Mã, đứng dưới mấy chiếc nơ đỏ hay dãy khinh khí cầu chụp vài tấm, cũng đủ thấy mình đón Noel sớm hơn một chút.

Ở một cửa hàng, kẹo sọc Noel còn được bày ngay cạnh mô hình bánh chưng xanh và dây pháo đỏ. Cảnh ấy khá vui mắt. Còn cả tháng nữa mới đến Giáng sinh, vậy mà trên cùng một mặt tiền ở Hàng Mã, đã có thể nhìn thấy cả ông già Noel lẫn những món gợi đến Tết.