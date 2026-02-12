Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ 14/2 đến hết 22/2 (27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.

Theo Hà Nội Metro, việc miễn phí vé là món quà đầu Xuân ý nghĩa thành phố dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị và mang đến những hành trình di chuyển an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường.

Đồng thời, Hà Nội Metro cũng thay đổi thời gian chạy tàu trên cả 2 tuyến Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Hành khách trên tàu Cát Linh - Hà Đông.

Lịch vận hành trên đường sắt đô thị 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội cụ thể như sau:

Thứ Sáu ngày 13/2 (26 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến từ 5h30 – 24h. Giãn cách chạy tàu 6 phút từ 6h30 – 9h và 16h30 – 19h30; 10 phút các khung giờ còn lại; 15 phút từ 22h – 24h.

Thứ Bảy ngày 14/2 (27 Tết) và Chủ nhật ngày 15/2 (28 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30 – 20h30; 15 phút từ 20h30 – 22h.

Thứ Hai ngày 16/2 (29 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 2h ngày 17/2. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30 – 17h; 15 phút từ 17h – 2h sáng ngày 17/2.

Thứ Ba ngày 17/2 (mùng 1 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 10h – 18h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ Tư ngày 18/2 (mùng 2 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 8h – 19h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ Năm ngày 19/2 (mùng 3 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 6h – 20h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Thứ Sáu ngày 20/2 (mùng 4 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút từ 5h30 – 20h30; 15 phút từ 20h30 – 22h.

- Thứ Bảy ngày 21/2 (mùng 5 Tết) và Chủ nhật ngày 22/2 (mùng 6 Tết): Thời gian mở – đóng tuyến 5h30 – 22h. Giãn cách chạy tàu: 10 phút.

Các ngày thường trước ngày 13/2 (26 Tết) và sau ngày 22/2 (mùng 6 Tết) thực hiện vận hành theo lịch đã ban hành.