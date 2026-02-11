Trong tháng 1 vừa qua, UBND phường Hoàn Kiếm đã công bố danh sách 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn bị xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, trong danh sách này có sự xuất hiện của 2 thương hiệu quen thuộc với thực khách trong và ngoài nước, từng được Michelin Guide xếp hạng Bib Gourmand.

Cụ thể, 2 quán ăn được nhắc tới là Phở Tư Lùn (34 Ấu Triệu) và Mr. Bảy Miền Tây (79 Hàng Điếu) - đều là những địa chỉ lâu năm, có sức hút lớn tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Theo thông tin từ Chuyên trang Thủ đô Hà Nội - Báo điện tử Chính Phủ, quán Phở Tư Lùn bị xử phạt 4 triệu đồng do bày bán, lưu trữ thực phẩm trên các thiết bị, dụng cụ không bảo đảm điều kiện vệ sinh theo quy định. Trong khi đó, cơ sở Mr. Bảy Miền Tây bị xử phạt 8 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm gồm: hệ thống thoát nước thải tại khu vực bếp không được che kín và để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm.

(Ảnh: Michelin)

(Ảnh: Michelin)

Phở Tư Lùn được xem là một trong những hàng phở gia truyền lâu năm của Hà Nội, với hành trình hơn 8 thập kỷ gìn giữ hương vị cũ. Điểm làm nên dấu ấn của quán nằm ở nồi nước dùng: không theo lối quen thuộc với quế, hồi mà thiên về nước mắm và gừng nướng, tạo nên vị thanh nhưng vẫn đủ độ sâu, đậm đà rất riêng. Hiện phở chín có giá 55.000 đồng/bát, phở tái 65.000 đồng/bát, các tô đặc biệt sẽ tính theo yêu cầu của khách. Quán bán từ 6h30 đến 10h sáng mỗi ngày, với các lựa chọn quen thuộc như tái, chín, nạm gầu hay sốt vang.

(Ảnh: Michelin)

Trong khi đó, Mr. Bảy Miền Tây là địa chỉ đã gắn bó với thực khách hơn 10 năm và từng được Michelin Guide xướng tên trong hạng mục Bib Gourmand. Không gian nhỏ nhưng lúc nào cũng rộn ràng nhờ món bánh xèo vàng ruộm, vỏ giòn, nhân phong phú. Với khách lần đầu ghé quán, nhân viên có thể trao đổi bằng tiếng Anh và tận tình hướng dẫn cách cuốn bánh xèo cùng rau sống, các loại thơm, gói trong bánh tráng rồi chấm nước mắm chua ngọt trước khi thưởng thức. Ngoài "ngôi sao" bánh xèo, thực đơn còn có lẩu, nem cuốn, bún và nhiều món nướng đa dạng.

(Ảnh: Michelin)

Bên cạnh 2 địa chỉ trên, đợt kiểm tra này cũng xử lý một số cơ sở được nhiều người biết đến khác như Mì vằn thắn Bình Tây (54 Hàng Chiếu) và nhà hàng Bảo Lâm (42 Bát Đàn).

Việc nhiều quán ăn có tiếng, thậm chí từng được Michelin Guide nhắc tên, vẫn nằm trong diện xử phạt cho thấy cơ quan chức năng không có vùng ngoại lệ trong công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. Động thái này được xem là bước đi mạnh tay nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh ăn uống, tăng cường tính tuân thủ quy định và bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh tại khu vực trung tâm - nơi đón lượng lớn du khách và luôn được xem là "mặt tiền" du lịch của Thủ đô.