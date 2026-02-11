Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt giữ Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 9/2, tại Km 289+200 Quốc lộ 6, đoạn qua bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, xảy ra vụ va chạm giữa một xe tải và ô tô con chạy hướng Hà Nội - Sơn La do ông T.V.H. cầm lái.

Trên xe còn có chị Đ.T.V. (SN 2002) và cháu P.T.D. (SN 2025), cùng trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Trần Ngọc Hoàng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Sau cú va chạm, ô tô con bị hất văng xuống suối, ngập nước và hư hỏng nặng. Ba người trên xe bị thương. Tài xế xe tải không ở lại hiện trường mà rời đi ngay sau đó.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, kiểm tra phương tiện và triển khai các biện pháp truy tìm phương tiện liên quan.

Quá trình xác minh cho thấy chiếc xe tải đã di chuyển nhiều hướng khác nhau nhằm tránh bị phát hiện, sau đó đi về phía Hà Nội.

Sau 18 giờ truy xét, lực lượng chức năng xác định người lái xe tải biển kiểm soát 29H-856.30, màu đỏ là Trần Ngọc Hoàng.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận đã lái xe gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, người này đưa phương tiện đến một gara ô tô tại Hà Nội để sửa chữa nhằm che giấu dấu vết và tránh trách nhiệm.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Hoàng âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Theo cơ quan chức năng, năm 2023, Hoàng từng bị TAND quận Hoàng Mai (cũ) xử phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và hiện vẫn đang trong thời gian thử thách.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.