Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Vĩnh Thanh (SN 1998; cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Bị can Phan Vĩnh Thanh đang nghe tống đạt quyết định bắt tạm giam

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 5-6-2025, Thanh và K.P (SN 2011; cư trú tỉnh An Giang) quen biết, sau đó phát sinh tình cảm yêu đương.

Mặc dù biết P. còn trong độ tuổi trẻ em nhưng từ tháng 6 đến tháng 8-2025, Thanh đã 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với P.

Đến ngày 3-12-2025, thấy những dấu hiệu bất thường của P. nên người nhà gặng hỏi thì P. đã kể lại toàn bộ sự việc.

Sau đó, gia đình P. đến công an tố giác hành vi của Thanh.