Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) thông tin việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho Nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phạm vi áp dụng gồm toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá (129 tuyến) trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy).

Thời gian áp dụng trong ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), với tất cả hành khách.

Hà Nội miễn phí toàn bộ vé xe buýt, đường sắt đô thị trong ngày Văn hóa Việt Nam.

Với hành khách sử dụng vé lượt đi xe buýt, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé lắp trên xe hoặc mua vé lượt trên Ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được chấp nhận hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy bán vé hoặc mua vé lượt trên các Ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải thanh toán tiền vé.

Hành khách sử dụng vé tháng hoặc được miễn tiền vé sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân (áp dụng đối với người cao tuổi và trẻ em) thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên khi tham gia dịch vụ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo đơn vị liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội triển khai thực hiện, bảo đảm an toàn, thông suốt, hiệu quả; theo dõi sát sản lượng, nhu cầu đi lại để chủ động điều chỉnh tần suất, số chuyến lượt theo thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, du khách.