Điều này khiến người dân khá thích thú khi được trải nghiệm nhiều hình thái thời tiết. Tuy nhiên nó cũng phản ánh những tác động tiêu cực của El Niño tới thời tiết khu vực Nam Bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày cuối tháng 11, nhiệt độ cao nhất tại TP Hồ Chí Minh có lúc lên đến 35 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm có những ngày ghi nhận chỉ 22-24 độ C. Biên độ nhiệt trong ngày vì vậy có thể lên tới 10-13 độ C khi trời ít mây. Đây cũng là thời điểm Nam Bộ chuyển dần sang mùa khô, nên người dân có thể càng cảm nhận rõ hơn sự khác biệt.

Những ngày cuối tháng 11, nhiệt độ cao nhất tại TP Hồ Chí Minh có lúc lên đến 35 độ C. (Ảnh: Phương Anh)



Chuyên gia nhận định, mùa mưa tại Nam Bộ thường kết thúc vào nửa cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, sau đó chuyển dần sang mùa khô. Năm nay, hiện tượng El Niño có cường độ lớn trên khu vực Thái Bình Dương sẽ chi phối thời tiết, làm gia tăng hạn hán và số giờ nắng tại TP Hồ Chí Minh, Nam Bộ. Bên cạnh quy luật hoàn lưu mùa, hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu cũng góp phần làm nền nhiệt chung và các đỉnh nhiệt ban trưa tăng cao hơn.

Nhiệt độ tăng cao không chỉ ảnh hưởng đến cảm nhận thời tiết mà còn tác động trực tiếp đến các hoạt động thường ngày, nhất là tại những khu vực tập trung đông dân cư.

Các chuyên gia khuyến cáo, sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa sáng sớm và buổi trưa, cùng nền nhiệt cao vào giữa ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền. Người dân, đặc biệt là nhóm thường xuyên làm việc ngoài trời, cần chú ý chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, bổ sung đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khoảng thời gian nhiệt độ tăng cao.

Triều cường tại TP Hồ Chí Minh sắp vượt báo động 3

Ngoài ra, triều cường cũng đang là vấn đề đáng chú ý tại TP Hồ Chí Minh trong những ngày cuối tháng 11. Hiện nay, mực nước vùng hạ lưu các sông của Nam Bộ đang lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch.

Tại TP Hồ Chí Minh, mực nước có thể vượt báo động 3. Dự báo đỉnh triều của đợt sẽ xuất hiện vào các ngày 25-26/11, với hai khung giờ 3-7h sáng và 4-6h chiều. Mực nước tại các trạm Nhà Bè và Phú An sẽ vượt báo động 3 từ 1-6cm, riêng tại trạm Thủ Dầu Một mực nước có thể vượt báo động 3 từ 7-17cm, gây ngập cục bộ các khu vực trũng thấp, ven sông và kênh rạch.

Đợt triều này không cao bằng các đợt trước, ít khả năng kết hợp với mưa nên nước ngập không sâu và sẽ rút nhanh. Dù vậy, trong những ngày triều đạt đỉnh, người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, lưu ý các khung giờ triều dâng cao để chủ động phương án đi lại, sinh hoạt, hạn chế ảnh hưởng do ngập nước.

Cùng với đó, các đợt nắng nóng giữa trưa xen kẽ mưa dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo để chủ động phòng tránh, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản và hoạt động sinh hoạt.