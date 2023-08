Hà Nội: Lo nhà máy dời đi, cao ốc thế chỗ

Ngày 8/8, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 3952 về việc ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn (đợt 1).

Theo đó, 9 cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng không phù hợp quy hoạch phải di dời thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công gồm: Nhà máy Bia Hà Nội - Tổng công ty CP Bia - Rượu- Nước giải khát Hà Nội (183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình); Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long (235 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân); Công ty TNHH MTV In và TM Thông tấn xã Việt Nam (70/342 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân); Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội (551 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên); Tổng kho xăng dầu Đức Giang (26 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên); Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp (167/6 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa); Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm); Công ty In báo Nhân dân Hà Nội (15 Hàng Tre, Hoàn Kiếm); Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới (35 Nhà Chung, Hoàn Kiếm).