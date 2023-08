Sụt lún, sạt lở kinh hoàng ở Đắk Nông, hàng trăm hộ dân phải di dời

Tại tỉnh Đắk Nông, hiện có 3 điểm xảy ra hiện tượng sạt trượt, sụt lún, dịch chuyển đất diễn biến phức tạp. Cụ thể là tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Quảng Thành, thành phố Gia Nghĩa, phía ta luy âm đã sụt trên 3m. Vết sập tiếp tục kéo dài, mở rộng, nguy cơ ảnh hưởng tới khoảng 100 hộ dân.

Đến ngày 5/8, đoạn đường Hồ Chí Minh qua trung tâm Gia Nghĩa đã sập xuống hơn 3m

Ở vùng biên giới xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, vết nứt gãy, sụt lún đất vẫn tiếp tục lan rộng, và phát sinh thêm một vệt nứt mới, kéo dài khoảng 80m. Chính quyền địa phương đã di dời 66 hộ dân các bon Bu Krắk, Bu Prăng, khoanh vùng chốt chặn không để dân vào vùng nguy hiểm.

Nghiêm trọng nhất là tại đập hồ chứa nước Đắk N’ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, áp lực liên tục từ cung trượt trên sườn đồi đã đẩy vai trái tràn xả lũ lên cao khoảng 10cm, dịch chuyển mặt cầu khoảng 40cm.

Đập thủy lợi đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt gãy bê tông phía mái thượng và hạ lưu tràn.

Các vết nứt gãy ngày càng lớn, phạm vi kéo dài, nguy cơ ảnh hưởng tới khoảng 100 hộ dân phía taluy âm

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NNPTNT Đắk Nông, cho biết: “Theo báo cáo cập nhật, hiện nay, mặt cầu đã trượt thêm 20cm và dịch chuyển 40cm so với chiều 4/8. Như vậy, cho thấy sự vận động ở dưới lòng đất là rất lớn”.

Trước nguy cơ vỡ đập hồ chứa nước Đắk N’ting, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, từ 19h30 ngày 5/8, thủy điện Đắk N’Teng (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) đã tăng lưu lượng xả nước hồ chứa lên 78,37 m3/giây, để bảo đảm dung tích phòng lũ nếu hồ Đắk N’Ting phía trên xảy ra sự cố.

Khu vực sụt lún, nứt gãy đất tại 2 bon Bu Krắk và Bu Prăng (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) đã di dời 66 hộ dân, chốt chặn không để dân vào vùng nguy hiểm

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các điểm sụt lún, sạt trượt, trong cuộc họp hôm 5/8, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời di dời dân ra khỏi nơi có nguy cơ mất an toàn.

Với quan điểm an toàn tính mạng là trên hết, các đơn vị, địa phương phải làm tốt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” trong phòng, chống thiên tai; cùng với việc di dời là đảm bảo an ninh trật tự, an sinh cho người dân.

Hồ thuỷ lợi Đắk N'ting sức chứa 1,2 triệu m3 nước, nguy cơ vỡ đập do tình trạng sụt lún, nứt gãy đang diễn ra nghiêm trọng

Mặt đập hồ chứa nước Đắk N'Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) đang bị trồi lún, nứt gãy

Ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh: “Tuyên truyền cho bà con hiểu mức độ nguy hiểm, tuyên truyền rất rõ tới các hộ, mục tiêu chính của chúng ta là an toàn tính mạng cho dân, đảm bảo tài sản. Của cải hoa màu của dân cái thì thu được thì thu ngay, cái gì vận chuyển được thì chuyển luôn, thà phòng ngừa sớm còn hơn để việc xảy ra rồi mới tính”.