Hà Nội: Hai chiến sĩ công an bị thương khi truy bắt tội phạm

Ngày 16/4, Công an TP Hà Nội thông tin trong quá trình truy bắt tội phạm ở hai vụ việc khác nhau, Thượng úy Hoàng Văn Đạt và Đại úy Hoàng Minh Hiếu (Công an TP Hà Nội) đã bị thương, phải nhập viện.

Trước đó khoảng 11h ngày 10/4, nhóm 4 đối tượng Đặng Đức Hiếu, Đặng Phương Quân, Nguyễn Văn Lanh (trú ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) và Đặng Quốc Anh (trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn), rủ nhau ăn uống tại khu vực đập Kèo Cả, thuộc địa phận xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội thăm chiến sĩ

Khoảng 18h cùng ngày, sau khi đã uống rượu say, cả nhóm bàn bạc cùng nhau đi taxi sang khu vực thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để mua ma túy sử dụng. Sau đó cả nhóm tiếp tục đi taxi về khu vực xã Trung Giã để tìm quán karaoke.

Khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Trung Giã kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke X-men địa chỉ tại thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn nơi các đối tượng đang tụ tập theo kế hoạch đã được Ban chỉ huy công an huyện phê duyệt.

Vừa trông thấy lực lượng chức năng, các đối tượng Nguyễn Văn Lanh và Đặng Quốc Anh bật dậy, chạy ra ngoài và nhảy tường rào bỏ chạy. Trước biểu hiện bất thường này, Thượng úy Hoàng Văn Đạt kiên quyết đuổi theo và bị chấn thương vùng đầu, cằm và gãy 3 xương sườn bên phải.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Sóc Sơn đã đưa đồng chí Hoàng Văn Đạt đến Bệnh viện 19-8 điều trị và phân công cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc đồng chí Đạt. Hiện tại, sức khỏe của đồng chí Hoàng Văn Đạt đã cơ bản ổn định.

Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên cán bộ, chiến sĩ bị thương và gia đình

Vụ việc thứ 2, khoảng 21h30 ngày 13/4, tổ công tác Y7/141 Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực 252 đường Hoàng Quốc Việt, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao.

Trước tình huống gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính các đối tượng, Đại úy Hoàng Minh Hiếu, Đội Cánh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng các đối tượng không chấp hành, lao đâm thẳng, khiến Đại úy Hiếu gãy xương chân bên phải, vỡ xương cổ chân bên phải. Đại úy Hà Minh Hiếu ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, phẫu thuật...

Thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ tại giường bệnh, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm của 2 chiến sĩ trẻ và bày tỏ tin tưởng với sự tiến bộ của y học hiện đại, sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 19-8, sức khỏe Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt sẽ sớm bình phục.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao phòng chức năng công an thành phố xem xét giải quyết các chế độ, đưa ra các biện pháp tốt nhất để chăm lo đời sống cũng như thường xuyên quan tâm, thăm nom, tạo mọi điều kiện để Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt yên tâm điều trị. Đồng thời, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong 2 sự việc trên.

