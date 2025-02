Lực lượng PCCC&CNCH giải cứu người phụ nữ.

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai giải cứu an toàn một người phụ nữ có ý định tự tử từ trên tầng 18 toà nhà chung cư A2 Nguyễn Đức Cảnh.

Theo đó, chiều 24/2, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàng Mai nhận được tin báo của người dân về việc một phụ nữ có ý định tự tử từ ban công tầng 18, toà nhà Chung cư A2 Nguyễn Đức Cảnh (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đệm hơi được bố trí phía bên dưới.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường phối hợp Công an phường Tương Mai, Ban quản lý toà nhà và người dân tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Sau khoảng 15 phút trấn an tâm lý kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đưa được người này ra khỏi khu vực nguy hiểm và bàn giao cho gia đình.

Khu vực người phụ nữ có ý định tự tử.

Bước đầu xác định, người phụ nữ là cư dân của chung cư A2 Nguyễn Đức Cảnh, có tiền sử bệnh trầm cảm.