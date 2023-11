Hà Nội: Gã trai mượn ô tô của bạn gái để trộm lượng lớn xe đạp đắt tiền ở chung cư cao cấp

Đối tượng Hưng và hành vi trộm cắp xe đạp bị camera ghi lại.

Ngày 5/11, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Hưng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hưng là đối tượng mang 4 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm hại sức khỏe người khác.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2023, Công an quận Hà Đông tiếp nhận phản ánh về việc mất trộm nhiều xe đạp đắt tiền tại chung cư Mullberry, phường Mộ Lao.

Vào cuộc điều tra, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản có mối quan hệ với cư dân chung cư Mullberry, nên nắm được sơ hở trong việc bảo quản, trông giữ xe.

Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định thời điểm những chiếc xe đạp bị lấy trộm có ô tô hiệu Peugeot đi ra từ tầng hầm chung cư. Chủ xe ô tô này là 1 nữ cư dân sinh sống tại tòa nhà và có bạn trai thường hay đến căn hộ.

Khu vực để xe đạp tại chung cư.

Cơ quan công an làm rõ nghi phạm là Nguyễn Huy Hưng (kinh doanh trông giữ xe ô tô ở phường Trung Văn và là bạn trai của nữ chủ nhân ô tô Peugeot nói trên). Làm việc với cơ quan công an, ban đầu Hưng quanh co, chối cãi. Tuy nhiên, bằng những chứng cứ cảnh sát thu thập được cuối cùng, Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội.



Theo lời khai của Hưng, khi đến chung cư đối tượng phát hiện có nhiều xe đạp để ở sảnh chung cư nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Xe đạp trộm cắp bị tháo rời.

Cụ thể, khi phát hiện tài sản để sơ hở, Hưng dắt xuống hầm chung cư sau đó cho vào cốp xe ô tô của bạn gái chở về bãi xe của mình cất giấu. Các xe bị Hưng trộm cắp mang nhãn hiệu như MYSEASON, Louis Garneau, Lokone…

Theo cơ quan công an, việc mất trộm xe đạp xảy ra liên tiếp, nhưng có chủ phương tiện chỉ đến khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng mới biết tài sản của mình đã “không cánh mà bay”. Chủ sở hữu của một số xe đạp lâu không sử dụng, chủ quan vì nghĩ có nhân viên bảo vệ trông giữ, nên không khóa hoặc dùng các khóa… rất dễ phá.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo chủ phương tiện và nhân viên bảo vệ cần tăng cường các biện pháp để bảo quản tài sản và kiểm soát các phương tiện ra vào chung cư để ngăn chặn cũng như phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp.