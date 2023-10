Hà Nội: Dừng phát hành thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy từ ngày 15/10

Từ khi triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), việc tích hợp dữ liệu từ căn cước công dân gắn chíp giúp kiểm tra thông tin trên thẻ bảo hiểm được dễ dàng và chính xác hơn.

Để tiếp tục thực hiện đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục, tiết kiệm thời gian đối với người dân nói chung, người lao động nói riêng khi giao dịch, thuận tiện cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nghiệp vụ tại các đơn vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội quyết định, từ ngày 15/10/2023 dừng việc in, phát hành thẻ bảo hiểm y tế giấy chuyển đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để trả cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp như hiện nay và một số nhóm đối tượng khác. Thay vì in thẻ giấy, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ thực hiện gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu do ngành quản lý.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu các bên liên quan thông tin về việc dừng in thẻ bảo hiểm giấy khi người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp để biết và phối hợp thực hiện. Người lao động vẫn có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy đã được cấp trước đó để đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, vì dữ liệu đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố tích hợp điện tử.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng đề nghị, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn, thực hiện phối hợp hướng dẫn, tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID, căn cước công dân có gắn chíp để thực hiện việc khám chưa bệnh đối với người dân và người lao động, đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Trường hợp, người tham gia bảo hiểm y tế đến giao dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh nhưng chưa cài đặt hoặc đã cài nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VssID, ứng dụng định danh điện tử VNeID mức 2 (có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế), căn cước công dân gắn chíp chưa được đồng bộ với dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội qua số điện thoại 024.37236555 hoặc đến cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được hỗ trợ.

Trước ý kiến về một số người già đã quen sử dụng thẻ bảo hiểm giấy, khó tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, nếu có yêu cầu, vẫn được cấp thẻ bảo hiểm giấy.