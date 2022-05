Hà Nội đón không khí lạnh hiếm gặp, sáng tháng 5 ra đường cứ ngỡ... Đông về

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (16/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Dự báo: Ngày hôm nay (16/5), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ngày hôm nay (16/5), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; phía Tây Bắc Bộ sáng nay còn có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội: Không mưa. Trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ.