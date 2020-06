Hà Nội: Danh tính nạn nhân và hình ảnh hiện trường vụ xe rác tông trọng thương nữ sinh

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) xác nhận, công an quận đang thụ lý giải quyết vụ TNGT liên quan đến xe tải chở rác với xe máy của 2 nữ sinh, khiến 1 nữ sinh nhập viện cấp cứu.



“Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định nữ sinh nhập viện trong vụ TNGT này được xác định là chị Nguyễn Thị H.(SN 1998, ở tỉnh Thái Bình)”- lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy thông tin.

Vị trí chiếc xe ô tô tải

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại số 370 đường Cầu Giấy là nút giao thông có đèn báo tín hiệu. Khu vực xảy ra vụ tai nạn đúng điểm rẽ vào phố Trầ Quý Kiên, đã được cảnh sát khám nghiệm hiện trường.

Điểm va chạm là ngã tư

Như tin đã đưa, vào 21h25 ngày 31/5 tại Ngã ba Cầu Giấy- Trần Quí Kiên (quận Cầu Giấy) xe ô tô tải chở rác 88C-120.83 chuyển hướng rẽ phải vào đường Trần Quí Kiên thì va chạm với xe mô tô 17AA-611.45 do 2 nữ sinh điều khiển.

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ công an quận có mặt giúp người bị nạn, khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ TNGT.

The tìm hiểu, vào thời điểm Hoàng Văn Đoàn (1985, ở Tiên Dương, Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe tải chở rác mang BKS 88C-120.83 lưu thông từ Ngã ba Cầu Giấy rẽ phải vào đường Trần Quí Kiên thì va chạm với xe mô tô 17AA-611.45 do chị Nguyễn Thị Hồng Ng. (SN 1998, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) chở sau xe là chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ở tỉnh Thái Bình). Cú va chạm mạnh, khiến chị Hằng ngã xuống trọng thương hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Hiện Công an quận Cầu Giấy đang thụ lý giải quyết vụ việc.