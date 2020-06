Hà Nội: Xe chở rác cán trọng thương nữ sinh sau vụ va chạm

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe chở rác BKS 88C-120.83 lưu thông trên đường Cầu Giấy hướng đi Mai Dịch.

Nữ sinh bị bánh xe cán trên đường Cầu Giấy

Khi đến số nhà 370 thì xảy ra va chạm với xe máy do hai nữ sinh chở nhau đi cùng chiều. Do cú tông mạnh, hai nữ sinh bị ngã xuống đường, nữ sinh ngồi sau bị bánh xe ô tô cán qua người, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, rất may người cầm lái thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sớm có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu và thông tin về vụ tai nạn.