Hà Nội: Công viên mới được đầu tư hơn chục tỷ để tu bổ trở thành nơi đổ rác, trồng rau

Tuy nhiên, do công tác quản lý không tốt, không được tu sửa, nên công viên xuống cấp, trở nên nhếch nhác. Gạch lát bị bong tróc, ghế đá bị gãy đổ; hàng rào bảo vệ chỉ còn trơ các hàng cọc bằng sắt, không còn rào lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn…