Hà Nội: Công bố danh sách hàng loạt cửa hàng lợi dụng dịch Corona "thổi giá" khẩu trang để trục lợi

Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm soát, xử lý vi phạm tăng giá, "chặt chém" người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh, ngày 1/2, các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã phối hợp lực lượng quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do Virus Corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.



Các cửa hàng bị xử phạt

Sơ bộ, các lực lượng đã xử lý 16 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế và 2 cá nhân bán hàng rong có hành vi bán giá cao, "chặt chém" người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona.

Tính đến tối 1/2, đã có 18 trường hợp bán khẩu trang với giá gấp nhiều lần so với ngày thường bị lực lượng liên ngành xử phạt.

Tất cả khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các trường hợp này đều không niêm yết giá đối với mặt hàng khẩu trang theo quy định của pháp luật. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ số khẩu trang chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ.

Nhiều cửa hàng bị niêm phong vì bán khẩu trang phá giá

Công an Thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh, buôn bán; cùng chung tay với xã hội trong phòng chống dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của người Việt Nam.

Người dân khi phát hiện các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới cơ quan Công an nơi gần nhất, trang facebook Công an thành phố Hà Nội hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (SĐT 1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Một chủ cửa hàng ở quận Thanh Xuân bị xử phạt

Trước đó, Bộ Y tế công bố, bắt đầu từ 7 giờ sáng (2/2/2020), đường dây nóng 1900 9095 được thực hiện với sự hợp tác của Tổng Công ty Viễn thông Viettel. Các cuộc gọi đến đường dây này đều miễn phí để tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch nCoV.

Theo đại diện Bộ Y tế, đường dây nóng 19009095 hoạt động song song với đường dây nóng 1900 3228.