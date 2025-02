Theo cơ quan công an, trên mạng xã hội facebook đăng tải bài viết có nội dung một người phụ nữ đi sửa xe tại phố Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa bị dí tô vít vào người, ép trả tiền.

Nội dung được nhiều người bình luận gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã khẩn trương xác minh và mời người liên quan đến trụ sở làm việc.Qua kiểm tra camera tại khu vực quán sửa xe, Công an phường xác định không có ai cầm tô vít đe doạ người phụ nữ trong bài viết để cướp tài sản.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc (hình ảnh công an cung cấp)

Làm việc với cơ quan Công an, chị H.T.H (SN 1990; trú tại Thường Tín) cho biết chiều ngày 26/02/2025, chị H có sửa khóa cốp xe tại quán sửa xe trên phố Trần Hữu Tước. Do thấy chủ quán tính tiền sửa xe đắt quá nên chị đã bịa ra sự việc trên.Chị H đã thận thức được hành vi sai phạm của mình, cam kết không tái phạm đồng thời gửi lời xin lỗi đến chủ quán về sự việc trên. Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa đã lập biên bản xử lý vụ việc theo quy định.

Công an phường làm việc với chị H

Qua vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Minh Ngọc