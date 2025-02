Ngày 25-2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an huyện Yên Mô đã điều tra, làm rõ vụ việc xô xát, "đánh hội đồng" một nữ sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (gọi tắt là TTGDTX) huyện Yên Mô, và đã triệu tập 4 nữ sinh có liên quan tới cơ quan công an để làm việc.

Nhóm 4 bạn nữ "đánh hội đồng" nữ sinh. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an huyện Yên Mô, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18-2, do có mâu thuẫn cá nhân, N. V.P.M. (SN 2009, ngụ xã Khánh Dương, huyện Yên Mô), học sinh một trường trên địa bàn huyện Yên Mô, hiện đã nghỉ học và học sinh T.T.M.L. (SN 2009, ngụ thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô), học sinh TTGDTX huyện Yên Mô đã hẹn nhau đến địa bàn Tổ dân phố Đông Nhạc 2 (thị trấn Yên Thịnh) để giải quyết.

Khi đến chỗ hẹn, M. có rủ thêm 4 bạn học đi cùng. Trong quá trình nói chuyện, M. và L. tiếp tục xảy ra xích mích nên cả hai lao vào đánh nhau.

N.V.P.M. đã rủ một số bạn nữ đi giải quyết mâu thuẫn. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình xô xát, thấy M. nhỏ hơn, bị yếu thế nên một số người bạn của M. đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm cùng xông vào "đánh hội đồng" L.

Cũng trong quá trình xô xát, T.T.P.A. (là bạn của M.) đã sử dụng điện thoại di động quay lại sự việc, phát tán trên mạng xã hội gây bức xức trong dư luận.

Hiện, Công an huyện Yên Mô đã lập biên bản sự việc để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, răn đe chung.

Trước đó, vào tối 24-2, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn video ghi lại cảnh tượng 1 nữ sinh bị nhiều người hành hung. Qua clip cho thấy nữ sinh bị 2 cô gái trẻ túm tóc, dùng chân tay đánh liên tiếp vào đầu, đạp vào người. Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều bạn cùng trang lứa chứng kiến sự việc nhưng không có động thái can ngăn.

Sự việc sau đó được xác định xảy ra vào tối ngày 18-2 tại thị trấn Yên Thịnh (huyện Yên Mô), người bị "đánh hội đồng" là T.T.M.L. (SN 2009, ngụ thị trấn Yên Thịnh; học lớp 10 TTGDTX huyện Yên Mô). Nhóm người hành hung L. là bạn học từ cấp 2 với nhau.