Từ ngày 28 đến 30/11, LOALOA Show tổ chức ba đêm khách mời đặc biệt cho chương trình "Vũ Yến Thăng Long" tại Hoàng thành Thăng Long. Theo Ban tổ chức, ba đêm này đón hơn 500 khách trong nước và quốc tế. Tiền thân của thương hiệu là VietCharm, ra mắt dịp Tết 2026 trong Dinh Độc Lập, TP.HCM. Ông Phạm Đình Trung, Giám đốc Marketing LOALOA Show, kể rằng ngày khai trương ở TP.HCM, mọi kênh bán vé đều nghẽn. Lần ra Hà Nội này, chương trình giữ kết cấu cũ nhưng bản địa hóa lại tiết mục, trang phục, thực đơn và cả gia vị.

Loại hình này ở châu Á thường gọi là dinner show, ở Pháp gọi là cabaret show: khán giả vừa xem biểu diễn vừa dùng tiệc theo thực đơn thiết kế riêng. Một buổi kéo dài 120 phút, gồm 9 tiết mục nghệ thuật đan xen 8 món ăn. Giá vé từ 1,6 đến 2 triệu đồng, có suất trưa và suất tối. 40s Club đã có mặt trong một đêm preview để trải nghiệm trọn hành trình này.

Khán phòng thiết kế theo ý tưởng "Trời tròn đất vuông", sân khấu tròn ở giữa, bàn tiệc bao quanh. Ảnh: BTC

Bước vào một "hội làng" dưới ánh đèn dầu

Khán phòng được thiết kế theo ý tưởng "Trời tròn đất vuông", lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa và cảnh quây quần trong hội làng. Sân khấu tròn đặt ở trung tâm, các dãy bàn tiệc uốn theo hình vòng cung và xếp thành nhiều bậc, nên ngồi ở hàng nào cũng nhìn thấy nghệ sĩ ở khoảng cách gần.

Phía trên là một màn chiếu cong chạy vòng quanh phòng, đổi hình ảnh theo từng tiết mục. Mặt bàn bằng đá xanh vân. Mỗi chỗ ngồi có sẵn một ấm trà sen trong chiếc ấm đất nung chạm hoa, kèm chén nhỏ, một ngọn đèn dầu và một cuốn sách nhỏ in tên chương trình cùng thông điệp "Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông".

Cuốn sách nhỏ giới thiệu chương trình đặt sẵn trên mỗi bàn. Ảnh: Pa Dun

Nhiều khách diện áo dài, cổ phục và khăn vấn. Ban tổ chức có sẵn nhiều loại trang phục cho khách mặc thử, từ áo dài, áo tứ thân, áo Nhật Bình đến trang phục các dân tộc. "Hôm nay tôi có cơ hội được khoác lên mình bộ áo 'hoàng hậu', thực sự rất phấn khích. Khi được mặc một bộ trang phục như thế này, được dự một buổi yến tiệc có âm nhạc, được thưởng thức những món ăn ngon, tôi cũng có cảm giác như mình trở thành vua chúa ngày xưa", bà Tạ Liên Hương, CEO Công ty Cổ phần CSMO, chia sẻ.

Ở một góc khán phòng có nghệ nhân trong chiếc áo the đen ngồi nặn tò he. Từ những nắm bột màu, ông nặn ra ngựa, gà trống, các cô tiên rồi cắm lên que tre.

Nghệ nhân nặn tò he ngay trong khán phòng. Ảnh: BTC

Mỗi tiết mục một món, đi dọc chiều dài đất nước

Mở màn là "Âm Vang Đông Sơn". Giữa làn khói trắng, các vũ công mặc trang phục trắng đỏ vừa đánh cồng vừa nâng cao những cây cột gắn hình chim Lạc vàng, gợi lại buổi đầu dựng nước.

Món đầu tiên là "Tam Vị Khai Yến", bày trên chiếc đĩa dài vẽ cành sen. Ba thức xếp thành hàng: một chiếc nem rán, một cuộn phở cuốn điểm bông hoa nhỏ ăn được, và một chiếc vỏ tart giòn đựng tôm trộn bơ, gác thêm cọng thì là. Nguyên liệu lấy từ nhiều miền: tôm cua vùng biển Hạ Long, thịt lợn đồng bằng Bắc Bộ, nấm hương và mộc nhĩ Tây Bắc.

"Tam Vị Khai Yến" gồm nem rán, phở cuốn và bánh tart tôm bơ. Ảnh: Pa Dun

Tiếp theo là "Vũ Bút Thăng Long". Các vũ công nam mặc áo giao lĩnh xanh lam, tay giơ cao cuộn giấy rồi bật nhảy. Trên màn chiếu, chữ thư pháp hiện dần, trong đó có hai chữ "Cầu Hiền". Tiết mục chuyển nét bút mực thành động tác múa để kể về truyền thống khoa bảng của đất kinh kỳ.

Tiết mục "Vũ Bút Thăng Long" lấy cảm hứng từ nghệ thuật thư pháp. Ảnh: BTC

Đi cùng tiết mục này là món phở, có lẽ là món nhiều người tò mò nhất. "Phở Kinh Kỳ" được bày trong bát men lam vẽ hoa, có in logo chương trình ở lòng bát. Nhân viên rót nước dùng nóng từ ấm inox ngay tại bàn, hơi khói bốc lên cạnh ngọn đèn dầu.

Nước dùng phở được rót nóng ngay tại bàn. Ảnh: BTC

Trong bát là những lát nạm mỏng, vài lá mùi và mấy khoanh ớt đỏ, nước dùng trong veo. Bánh phở và nạm bò vẫn là của phở truyền thống, riêng nước dùng được làm theo kỹ thuật consommé của Pháp để thật trong mà vẫn đậm vị.

"Phở Kinh Kỳ" với nước dùng làm theo kỹ thuật consommé. Ảnh: Pa Dun

Tiếp đến là vòng xòe Thái của Tây Bắc, di sản được UNESCO ghi danh năm 2021. Món "Sơn Cước Tầm Ngư" được đựng trong chiếc niêu sứ nhỏ có nắp men xanh loang. Mở nắp ra là miếng cá vược ngập trong nước dùng màu hổ phách, có những lát khế cắt hình ngôi sao, vài sợi ớt và lá rau non. Món này phỏng theo món pa pỉnh tộp truyền thống của người Thái.

Cá vược hấp măng chua lấy cảm hứng từ món pa pỉnh tộp của người Thái. Ảnh: Pa Dun

Đến tiết mục lấy cảm hứng từ giá hầu "Cô Đôi Thượng Ngàn", cả khán phòng chuyển sang sắc xanh lá. Màn chiếu phủ kín hình quạt lông, giữa sân khấu là nhân vật mặc áo xanh thêu hoa, tay cầm quạt lông xanh, xung quanh là các vũ công áo xanh nhạt. Tiết mục khai thác chất liệu từ Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, di sản được UNESCO ghi danh năm 2016.

Tiết mục lấy cảm hứng từ giá hầu "Cô Đôi Thượng Ngàn". Ảnh: BTC

Món đi kèm là "Kim Phụng Ngũ Sắc Quy". Gà bản quay được cuộn tròn, đặt cạnh một nắm xôi ngũ sắc của người Mường rắc vụn hạt rang. Năm màu của xôi tượng trưng cho ngũ hành. Món được bày trên chiếc đĩa vẽ gà trống bằng những nét mực đen, đi kèm một vệt sốt và vài lát cà chua. Ở các bàn bên cạnh, nhiều khách đã rút điện thoại ra chụp trước khi ăn.

Gà bản quay ăn cùng xôi ngũ sắc của người Mường. Ảnh: Pa Dun

Thực khách chụp ảnh món ăn trước khi thưởng thức. Ảnh: BTC

"Cung Đàn Đất Việt" là phần hòa tấu nhạc cụ dân gian. Các nữ nhạc công mặc áo dài cam, vấn khăn cam, chơi đàn t'rưng bằng tre và trống đỏ, có một nhạc công mặc trang phục thổ cẩm nhiều màu. Họ đứng ngay sát bàn tiệc.

Phần hòa tấu nhạc cụ dân gian "Cung Đàn Đất Việt". Ảnh: BTC

Món đi kèm là "Hồng Hoang Mở Cõi", gồm hai cuốn bò lá lốt nướng sém của Nam Bộ đặt cạnh một miếng bánh đúc trắng vuông vức của miền Bắc. Giữa đĩa là một vệt sốt, góc đĩa điểm một bông hoa păng-xê.

Bò lá lốt ăn cùng bánh đúc trong món "Hồng Hoang Mở Cõi". Ảnh: Pa Dun

"Múa Xuân Phả" của xứ Thanh đi cùng "Kim Tôm Thiên Ty". Con tôm càng xanh được giữ nguyên đầu và đôi càng đỏ au, phần thân bọc lớp chiên xù vàng ruộm. Bên cạnh là một miếng bánh răng bừa, món bánh dân dã của xứ Thanh, điểm lát ớt và cọng thì là. Tôm được bày trên đĩa gốm đen, ăn cùng xốt cam Xuân Thành và nước mắm Ba Làng.

Tôm càng xanh chiên xù ăn kèm bánh răng bừa xứ Thanh. Ảnh: Pa Dun

Không khí trở nên trang nhã hơn khi đến "Một Thoáng Cung Đình". Đèn lồng đỏ treo kín sân khấu, nhân vật trung tâm mặc áo vàng thêu hoa văn cung đình, các vũ công mặc áo ghép nhiều mảng màu, một nhạc công áo trắng ngồi đàn ở góc sân khấu.

Tiết mục "Một Thoáng Cung Đình" mang âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế. Ảnh: BTC

Âm hưởng nhã nhạc cung đình Huế đi cùng "Phượng Cung Ngự Yến", món súp được múc vào liễn sứ đỏ có nắp, mặt súp trong, điểm một lá mùi. Bên dưới lớp nước là bào ngư, sò điệp và các loại nấm quý. Theo Ban tổ chức, nồi súp được ninh trong 72 giờ.

Súp bào ngư, sò điệp ninh trong 72 giờ. Ảnh: Pa Dun

Khép lại hành trình là "Miệt Đất Phương Nam". Các vũ công mặc áo bà ba, quàng khăn rằn, xếp thành tháp người trước một chiếc bánh xe gỗ lớn.

Tiết mục khép lại hành trình "Miệt Đất Phương Nam". Ảnh: BTC

Món tráng miệng "Kết Liên Viên Mãn" được đựng trong bát gốm men nâu, có thìa sứ đỏ đi kèm. Trong bát là hạt sen Tháp Mười, long nhãn và những khoanh táo đỏ, bên trên cắm hai lá dứa.

Chè hạt sen, long nhãn, táo đỏ khép lại bữa tiệc. Ảnh: Pa Dun

Về khẩu vị, theo cảm nhận cá nhân của người viết, nhiều món được nêm hơi mặn. Bù lại, ấm trà sen đặt sẵn trên bàn từ đầu buổi giúp trung hòa vị rất vừa. Xen giữa các món, nhấp một ngụm trà sen thanh mát cũng là một cách để "reset" vị giác trước khi sang món tiếp theo.

Không phải lúc nào nghệ sĩ cũng ở trên sân khấu. Có lúc, một nhân vật đeo mặt nạ trắng chấm bi, má đỏ, trùm khăn vàng, tay phe phẩy quạt đỏ, đi len giữa các dãy bàn và trêu đùa với khách.

Nghệ sĩ đeo mặt nạ đi giữa các dãy bàn giao lưu với khách. Ảnh: BTC

Hoa hậu Ngọc Hân kể rằng cô từng xem những chương trình kết hợp nghệ thuật và ẩm thực ở nhiều nước, và luôn mong Việt Nam có sản phẩm tương tự. "Khi trải nghiệm 'Vũ Yến Thăng Long', tôi rất ấn tượng với cách những nét đẹp văn hóa của các vùng miền được chuyển tải qua từng tiết mục và món ăn. Đặc biệt, việc thưởng thức chương trình ngay trong không gian giàu dấu ấn lịch sử của Thủ đô khiến tôi càng cảm thấy xúc động và tự hào", cô nói.

Nên đi với ai, cần biết gì

Ngay từ đầu, Ban tổ chức đã xác định chương trình không phải một giờ học lịch sử. "Thay vì tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 120 phút, chúng tôi lựa chọn gợi mở những lát cắt. Một âm thanh, một chuyển động, một hình ảnh hay một hương vị có thể trở thành điểm khởi đầu để khán giả nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn", ông Phạm Đình Trung chia sẻ.

Chương trình có suất trưa và suất tối. Đây có thể là lựa chọn cho một buổi họp lớp, một bữa tối đưa bố mẹ đi chơi cuối năm, hoặc tiếp bạn bè, đối tác nước ngoài muốn tìm hiểu văn hóa Việt chỉ trong một buổi.

Chương trình hợp với nhiều dịp, "từ những buổi sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè đến những cuộc hẹn hò". Nếu đi, nên mặc áo dài hoặc đăng ký mặc thử cổ phục để hòa vào không gian. Cũng nên chuẩn bị điện thoại đầy pin, vì gần như món nào cũng đẹp đủ để chụp.

Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2010. Từ ngày 3/12, ngoài tham quan, du khách đến đây có thêm một cách khác để trải nghiệm di sản: ngồi vào bàn tiệc và xem show.