Hà Nội có hàng phở gà vừa công khai cả quy trình lưu mẫu thực phẩm, sẵn sàng mở tủ cho khách vào kiểm tra

Bên cạnh phở bò, phở gà cũng là món ăn được nhiều người Hà Nội yêu thích, với hàng loạt địa chỉ lâu năm đã trở thành cái tên quen thuộc trong lòng thực khách. Thế nhưng, không chỉ những hàng phở kỳ cựu mới thu hút sự chú ý, một quán phở gà tại khu vực Vạn Phúc, Hà Đông cũng đang được nhiều người quan tâm dù cơ sở này mới hoạt động hơn một năm.

Đó là Phở Gà Hương, nằm tại số 430 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Quán gây chú ý không chỉ bởi thực đơn phở gà với nhiều lựa chọn topping mà còn bởi hình ảnh bà chủ có phong cách thời trang cá tính, cùng những video chia sẻ về chuyện làm nghề và cách vận hành quán ăn.

Phở Gà Hương nằm tại số 430 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Bà chủ tóc bạc trắng, gu thời trang trẻ trung, thường xuyên chia sẻ chuyện làm phở

Một trong những điều khiến Phở Gà Hương trở nên khác biệt trên mạng xã hội là hình ảnh cô Hương, chủ quán. Sở hữu mái tóc bạc trắng được cắt tém gọn gàng, cô thường xuất hiện với những bộ trang phục hiện đại, phối cùng phụ kiện bắt mắt. Phong cách có phần trẻ trung, thời thượng của bà chủ quán phở khiến nhiều người chú ý, thậm chí nhận xét cô có gu ăn mặc không kém giới trẻ.

Trên fanpage của quán, bên cạnh những hình ảnh đời thường, cô Hương thường xuyên chia sẻ cách phối đồ, lựa chọn phụ kiện và những bộ trang phục mang màu sắc riêng. Hình ảnh này tạo nên nét tương phản thú vị với công việc vốn gắn liền với gian bếp, nồi nước dùng nóng và những buổi sáng tất bật phục vụ thực khách.

Cô Huỳnh Mai Hương, chủ quán phở

Không chỉ xây dựng hình ảnh cá nhân, cô Hương còn thường xuyên đăng tải các video xoay quanh nghề nấu phở. Từ cách luộc gà, phân biệt các loại gà, nêm nếm nước dùng cho đến những kinh nghiệm trong quá trình chế biến, các nội dung được chia sẻ khá gần gũi, giúp người xem có thêm góc nhìn về công việc phía sau một bát phở tưởng chừng quen thuộc.

Đáng chú ý, cô Hương còn chia sẻ về việc nhận dạy nghề nấu phở. Nhờ đó, câu chuyện tại quán không chỉ dừng lại ở việc bán đồ ăn mà còn mở rộng sang việc truyền đạt kinh nghiệm và kỹ thuật chế biến món ăn truyền thống.

Mới đây, cô Hương tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải video giải thích về quy trình lưu mẫu thực phẩm tại quán.

Trong video, khi được hỏi về những hộp nhỏ được đựng và cất trong tủ lạnh, cô Hương cho biết đây là một phần trong quy trình làm việc hằng ngày của quán. Theo chia sẻ của cô, các mẫu thực phẩm từ nước dùng, thịt gà đến những sản phẩm được phục vụ cho khách đều được lưu lại theo quy trình mà cơ sở áp dụng.

Cô giải thích, mẫu thực phẩm được đựng trong các hũ inox, dán nhãn theo ngày và bảo quản trong một chiếc tủ lạnh riêng. Bên cạnh việc lưu mẫu, quán còn có sổ sách liên quan đến nhập hàng, kiểm tra chất lượng nguyên liệu và sổ kiểm thực ba bước.

Cô Hương cho biết lưu mẫu thực phẩm là một phần trong quy trình làm việc hằng ngày của quán.

Cô Hương cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh ăn uống. Theo cô, đây không chỉ là trách nhiệm với khách hàng mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe của chính chủ quán và gia đình, bởi những món ăn được bán ra cũng là đồ ăn mà người nhà cô sử dụng hằng ngày.

Trong video, cô cho biết quán sẵn sàng để khách hàng quan sát quy trình lưu mẫu cũng như để cơ quan chức năng kiểm tra. Cô đồng thời giới thiệu khu vực trưng bày các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và an toàn thực phẩm của cơ sở.

Các mẫu thực phẩm từ nước dùng, thịt gà đến những sản phẩm được phục vụ cho khách đều được lưu lại theo quy trình mà cơ sở áp dụng.

Việc công khai những công đoạn phía sau quầy bếp khiến video nhận được sự quan tâm của người xem. Thay vì chỉ giới thiệu món ăn hay hình ảnh bát phở thành phẩm, cô Hương lựa chọn chia sẻ cả những quy trình ít được thực khách chú ý khi bước vào một quán ăn.

Menu có nhiều lựa chọn, giá phở gà từ 40.000 đồng

Về thực đơn, Phở Gà Hương phục vụ nhiều lựa chọn dành cho những người thích thưởng thức phở gà theo cách truyền thống lẫn thực khách muốn gọi riêng từng phần thịt.

Ở nhóm phở nước, mức giá được quán giới thiệu dao động từ 40.000 đến 90.000 đồng một bát. Thực khách có thể chọn tô gà lẫn giá 40.000-50.000 đồng, tô nguyên cánh gà giá 55.000 đồng, tô đặc biệt gồm gà lẫn và các loại topping giá 70.000 đồng, tô nguyên đùi tỏi gà giá 80.000 đồng hoặc tô nguyên má đùi giá 90.000 đồng.

Các món gà tại quán có hình thức bắt mắt, hấp dẫn, giá cả hợp lý

Với những người thích phở trộn, quán cũng có thực đơn riêng, giá từ 45.000 đến 95.000 đồng. Trong đó, tô gà lẫn có giá 45.000-55.000 đồng, tô nguyên cánh gà 60.000 đồng, tô đặc biệt 75.000 đồng, còn tô nguyên đùi tỏi và nguyên má đùi cùng có giá 95.000 đồng.

Ngoài phở gà, thực khách có thể lựa chọn cơm đảo hoặc bún thang, đều có giá 50.000 đồng một phần. Sự đa dạng này giúp quán có thêm lựa chọn cho những người muốn đổi vị thay vì chỉ gọi phở nước.

Ngoài phở gà, thực khách có thể lựa chọn cơm đảo hoặc bún thang

Thực khách khen thịt gà chắc, nước dùng thanh, quẩy là món được nhắc đến nhiều

Qua những nhận xét được đăng tải trên Google Reviews, một số thực khách dành lời khen cho chất lượng thịt gà, nước dùng và tốc độ phục vụ tại quán.

Một người đánh giá cho biết thịt gà chắc, ngon và được phục vụ khá nhiều ngay cả khi gọi bát phở có giá 40.000 đồng. Người này cũng nhận xét nước dùng có vị ngọt thanh, đồng thời đặc biệt yêu thích món quẩy ăn kèm. Theo chia sẻ, quẩy tại quán có kích thước lớn, giòn bên ngoài nhưng mềm dai khi nhúng vào nước phở.

Một thực khách khác cho biết đây là một trong số ít hàng phở gà khiến mình cảm thấy hợp khẩu vị. Người này đánh giá thực đơn khá đa dạng, ngoài thịt gà còn có các loại nội tạng như tim, gan, mề, tràng và trứng.

Tốc độ phục vụ cũng là điểm được một số khách nhắc đến. Có người chia sẻ rằng nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn và dần nhớ được món khách thường gọi sau vài lần ghé ăn. Một số ý kiến khác nhận xét không gian quán sạch sẽ, có khu vực tự phục vụ rau sống và nước chấm, nhân viên dọn bàn nhanh sau khi khách dùng bữa.

Tuy nhiên, bên cạnh những phản hồi tích cực, trải nghiệm tại quán cũng có những điểm chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng của tất cả thực khách. Một người nhận xét món cơm đảo gà có hương vị ổn, thịt gà ngon nhưng khẩu phần hơi ít so với mong đợi. Giá cả và diện tích không gian cũng là những yếu tố được nhắc đến trong một số đánh giá.

Nhìn chung, Phở Gà Hương đang tạo được sự chú ý theo cách khá riêng: vừa khai thác sức hút của món phở gà quen thuộc, vừa xây dựng hình ảnh bà chủ cá tính trên mạng xã hội và chia sẻ những câu chuyện phía sau công việc kinh doanh. Với mức giá phở nước khởi điểm từ 40.000 đồng cùng nhiều lựa chọn món ăn, đây là một địa chỉ tại khu vực Vạn Phúc mà những người yêu thích phở gà có thể tham khảo.

Ảnh: Phở Gà Hương