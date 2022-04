Hà Nội cho phép giáo viên mầm non chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine dạy học

Theo Hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/2/2022 của Sở GD&ĐT và Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID- 19 khi học sinh trở lại trường học có tiêu chí "100% cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine".

Tuy nhiên, trước thực trạng các trường mầm non trên địa bàn Hà Nội thiếu giáo viên, đặc biệt là các trường tư thục, ông Hoàng Hữu Trung - Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng - Khoa học Công nghệ (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết: "Theo phương châm thích ứng, linh hoạt, hiệu quả, an toàn, Sở GD&ĐT đã trao đổi với Sở Y tế, qua đó có một số điều chỉnh.

Cụ thể, nếu giáo viên chưa tiêm vaccine mà thời điểm hiện tại sức khỏe bình thường, không có triệu chứng mắc COVID-19 thì vẫn được phép đi dạy bình thường. Tuy nhiên, nhà trường cần nhắc nhở các trường hợp này đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác, nếu có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khói thể thì phải test ngay và tự giác báo cáo tình trạng để nhà trường có phương án thay người khi cần thiết".

Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép giáo viên chưa tiêm 2 mũi vaccine nhưng không có triệu chứng mắc COVID-19 vẫn được đi dạy bình thường. Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn liên ngành, khi phát hiện F0 trong lớp học, chỉ những em có tiếp xúc gần F0 mới nghỉ học trực tiếp để theo dõi 5 ngày, những em khác vẫn học bình thường. Riêng đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, nếu trong lớp học có F0 thì cho toàn bộ trẻ trong lớp đó cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Điều này cũng sẽ không phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã báo cáo Sở Y tế và điều chỉnh phương án xử lý. Đó là thay vì áp dụng theo trang 11 của văn bản 489/HDLN-SGDĐT-SYT thì sẽ vận dụng quy định tại trang 9 của văn bản này (học sinh mầm non và học sinh phổ thông chung phương án xử lý).

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn ngành có gần 242.000 ca F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế và tại nhà; trong đó cấp học mầm non có trên 21.000 ca F0 (giáo viên là trên 8.300 ca, học sinh xấp xỉ 13.000 ca). Dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP đã giảm nhưng ngành GD&ĐT xác định, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn là vấn đề được quan tâm hàng đầu khi triển khai đưa trẻ đến trường.

Hôm nay (13/4), gần 540.000 học sinh cấp mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội được đến trường học trực tiếp sau gần 1 năm nghỉ học tại nhà. Mầm non là cấp học cuối cùng trong hệ thống giáo dục của Hà Nội trở lại trường trong điều kiện bình thường mới. Và Hà Nội cũng là địa phương cuối cùng trong số 63 tỉnh thành cho trẻ mầm non trở lại trường.