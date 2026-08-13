Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo người dân, vào khoảng gần 16h cùng ngày, người dân phát hiện cháy tại quán heo quay số 84 Hoàng Ngân (Yên Hòa, Hà Nội).

Nhiều người nhanh chóng hô hoán nhau tháo chạy từ bên trong quán ra ngoài. Không lâu sau đó, khói đen cuồn cuộn bốc lên, bao trùm toàn bộ tầng tum quán ăn.

Sự việc cũng nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Khói đen bốc lên cuồn cuộn tại tầng tum quán ăn.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Không lâu sau đó, ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.