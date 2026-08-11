Cháy kinh hoàng tại kho chứa 1,9 triệu lít hóa chất ở Hàn Quốc vào 0h đêm: Hơn 230 người cùng 90 phương tiện cứu hỏa được huy động

Theo KBS, khoảng 0h ngày 11/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa vật nguy hiểm ở khu vực Tojin-ri, Cheongbuk-eup, thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy ngọn lửa cùng khói đen liên tục bốc lên dữ dội từ phía trên tòa nhà.

Ảnh: Yonhap News

Khói đen bốc ra từ vụ cháy lớn (Ảnh: Newsis)

Khói đen phủ kín một vùng (Ảnh: Newsis)

Theo xác định ban đầu, kho này chứa một lượng lớn “chất nguy hiểm loại 4”, chủ yếu là các chất lỏng dễ bắt lửa. Tổng sức chứa của kho được cho là lên tới 1,91 triệu lít.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết: “Tôi đang ngủ thì thấy căn phòng sáng rực vì ánh lửa nên thức dậy. Lúc đó khoảng 2h30. Tôi nhìn thấy ngọn lửa bốc cao lên trời”.

Một người dân khác cho biết khu vực xung quanh xuất hiện mùi bất thường, giống như mùi xốp bị đốt. Cảnh sát cũng đã phong tỏa, hạn chế người dân tiếp cận các con đường gần hiện trường.

Ảnh: Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Thảm họa tỉnh Gyeonggi cung cấp

Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương trong vụ cháy.

Lo ngại đám cháy tiếp tục lan rộng, khoảng 2h40, lực lượng cứu hỏa nâng mức ứng phó lên cấp độ 2, huy động nguồn lực từ các trạm cứu hỏa lân cận.

Khoảng một giờ sau, nhà chức trách tiếp tục ban hành lệnh huy động lực lượng chữa cháy cấp quốc gia, điều động nhân lực và phương tiện từ các khu vực khác tới hiện trường.

Tổng cộng khoảng 90 phương tiện và 230 nhân sự được huy động tham gia dập lửa. Ngoài ra, khoảng 20 xe bồn và xe chữa cháy hóa chất từ 4 tỉnh, thành lân cận, trong đó có Chungcheongnam và Sejong, cũng được điều tới hỗ trợ.

Đến khoảng 5h20, ngọn lửa dần được kiểm soát, mức ứng phó được hạ xuống cấp độ 1. Đến khoảng 8h30, toàn bộ chế độ ứng phó của lực lượng cứu hỏa được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, lệnh huy động lực lượng chữa cháy cấp quốc gia vẫn được duy trì.

Khoảng 9h cùng ngày, sau khi xác định đám cháy không còn nguy cơ lan rộng, lực lượng cứu hỏa tuyên bố đã khống chế được đám cháy chính.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: KBS News