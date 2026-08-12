Xe tải bốc cháy ngùn ngụt sau khi kéo lê xe máy, 1 người tử vong

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 11/8, tài xế Ngô Nguyễn Công Vinh (32 tuổi, ngụ Sa Đéc, Đồng Tháp) điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 80, theo hướng từ Sa Đéc đi xã Hòa Long. Khi đến đoạn trước cây xăng Thuận An Yên (thuộc địa bàn xã Tân Dương), ô tô tải bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Minh Liêu (41 tuổi) điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm và bị ô tô tải kéo lê một đoạn trên đường. Ngay sau đó, cả hai phương tiện bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao cuồn cuộn kèm theo tiếng nổ lớn.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Liêu tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, phần đầu ô tô tải cũng bị cháy rụi, trơ khung sắt.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Dương nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tiến hành dập lửa, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực để tránh ùn tắc.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Viện kiểm sát khu vực 7 đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tài xế ô tô tải sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế này âm tính với ma túy.