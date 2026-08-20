Hà Nội: Chạy đua thông tuyến ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang Phùng Linh, 08:26 20/08/2026 Chia sẻ Những công trình cuối cùng tại ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) đang được khẩn trương phá dỡ để bàn giao mặt bằng sạch, sẵn sàng cho công tác thi công mở rộng tuyến đường. Tuyến đường "đắt nhất hành tinh" gần 7.800 tỷ đồng, dài 2,2km ở Hà Nội sắp đón cột mốc quan trọng vào dịp đặc biệt Hình hài tuyến đường Vành đai 2,5 qua Cầu Giấy sau gần 3 tháng thi công Cận cảnh tuyến đường sắt trăm tuổi giữa lòng Hà Nội trước đề xuất di dời Hàng loạt tuyến phố cổ Hà Nội bụi mịt mù, mặt đường nham nhở Người Hà Nội sống trong 'bão bụi' bên dự án mở rộng Quốc lộ 6 Nối giữa phố Thành Thái và đường Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), ngõ 381 Nguyễn Khang nhiều năm nay chịu áp lực giao thông lớn trong khi hạ tầng mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Lòng đường hẹp cùng với mật độ xe cộ dày đặc vào giờ cao điểm khiến việc di chuyển qua đây thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để khắc phục tình trạng trên, từ cuối tháng 6/2026, UBND phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ. Sau hơn một tháng triển khai, diện mạo khu vực đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Cầu Giấy, dự án có 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Nhờ sự đồng thuận của toàn bộ các hộ dân liên quan, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Hiện nhiều căn nhà và công trình trong phạm vi ngõ 381 Nguyễn Khang đã được tháo dỡ xong. Các loại máy móc đang tích cực xử lý những phần việc còn lại, khẩn trương thu dọn và vận chuyển phế thải xây dựng ra khỏi khu vực. Phần lớn các công trình trong phạm vi dự án đã được phá dỡ. Việc tháo dỡ hoàn tất mở ra mặt bằng mới, sẵn sàng để triển khai xây dựng. Tuyến đường kết nối trực tiếp phố Thành Thái với đường Nguyễn Khang và cầu Yên Hòa, đồng thời tăng cường tính kết nối liên vùng giữa các trục Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3. Trên công trường, các mũi thi công đồng loạt triển khai, máy móc hoạt động liên tục để ép cừ, lắp đặt hệ thống thoát nước và xử lý nền đường. Hiện địa phương đang triển khai công tác đấu thầu để thi công dự án, đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường trong năm 2026, đồng bộ với dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường. Sau khi hoàn thành việc mở rộng, ngõ 381 Nguyễn Khang có mặt cắt ngang khoảng 21,5m, được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, giảm ùn tắc và từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Theo Tiền Phong Copy link 20/08/2026 06:08 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/ha-noi-chay-dua-thong-tuyen-ngo-dau-kho-381-nguyen-khang-post1869326.tpo Bụi đất bủa vây đường Cầu Giấy, người dân Hà Nội khốn khổ vì ô nhiễm giữa công trường thi công Chia sẻ quy hoạch đô thị giải phóng mặt bằng