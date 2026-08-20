Hà Nội: Chạy đua thông tuyến ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang

Nối giữa phố Thành Thái và đường Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), ngõ 381 Nguyễn Khang nhiều năm nay chịu áp lực giao thông lớn trong khi hạ tầng mặt đường đã xuống cấp nghiêm trọng. Lòng đường hẹp cùng với mật độ xe cộ dày đặc vào giờ cao điểm khiến việc di chuyển qua đây thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.