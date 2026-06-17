Điểm đầu của tuyến là ga Hà Nội - công trình được đưa vào khai thác từ năm 1902. Không chỉ là đầu mối giao thông đường sắt quan trọng của cả nước, ga Hà Nội còn mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và kinh tế của Thủ đô.