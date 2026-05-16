Người Hà Nội sống trong 'bão bụi' bên dự án mở rộng Quốc lộ 6 Viên Minh/VTC News, 08:29 16/05/2026

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đang được triển khai với tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng, kỳ vọng giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Tây và tăng kết nối với các tỉnh Tây Bắc. Tuy nhiên, trong khi nhiều hạng mục vẫn còn dang dở, hàng nghìn hộ dân sống dọc tuyến đường này đang phải chịu cảnh bụi bặm, bùn lầy kéo dài suốt nhiều tháng qua. Dọc Quốc lộ 6 qua các khu vực Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Xuân Mai,… không khí luôn trong tình trạng mờ đục vì bụi. Hàng đoàn xe tải, xe ben chở vật liệu nối đuôi nhau di chuyển qua công trường khiến mặt đường bị phủ kín bụi đất. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dự án đang được thi công với quy mô lớn, nhiều đoạn mở rộng lên 8-10 làn xe. Tuy nhiên, việc thi công kéo dài cùng lưu lượng phương tiện lớn khiến người dân hai bên đường chịu ảnh hưởng nặng nề. Khi có mưa, bùn đất từ khu vực công trường theo bánh xe tràn ra mặt đường, tạo thành những vệt lầy nhão nhoét. Đến lúc trời nắng, lớp bùn khô lại bị xe cộ cuốn lên thành bụi mịn, bao trùm cả tuyến đường. Nhiều đoạn qua xã Xuân Mai, bụi phủ trắng cây xanh ven đường. Lá cây chuyển màu xám bạc, nhiều hàng quán phải đóng kín cửa để hạn chế bụi bay vào bên trong. Một số khu vực gần nút giao với đường Vành đai 4, bụi bám dày trên mái tôn, biển hiệu và đồ dùng sinh hoạt của người dân. Anh H., người dân sống gần khu vực thi công tại xã Xuân Mai, cho biết gia anh nhiều tháng nay phải sống chung với bụi. "Ngày nào cũng có xe tải chạy liên tục. Trời nắng thì bụi bay mù mịt, nhiều lúc đi ngoài đường không nhìn rõ phía trước. Nhà tôi bán hàng nên không thể đóng cửa cả ngày, nhưng mở cửa thì bụi phủ kín đồ đạc", anh H. nói. Người dân khổ sở sống chung với bụi bẩn, ô nhiễm bên dự án mở rộng Quốc lộ 6. Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt, nhiều người dân cho biết việc đi lại qua tuyến đường này hiện rất vất vả. Một số đoạn đang thi công bị thu hẹp mặt đường, trong khi lượng phương tiện lưu thông lớn khiến giao thông thường xuyên ùn ứ kéo dài. "Có hôm bụi dày quá phải đi rất chậm vì gần như không thấy rõ mặt đường. Hôm nào mưa thì xe máy lấm đầy bùn đất, đi lại rất cực", một người dân tại xã Xuân Mai chia sẻ. Quốc lộ 6 là tuyến giao thông huyết mạch nối Hà Nội với Hoà Bình (cũ), Sơn La và Điện Biên, tổng chiều dài gần 478 km. Riêng đoạn qua Hà Nội nhiều năm qua thường xuyên quá tải do mặt đường hẹp, xuống cấp và mật độ phương tiện lớn. Ngoài nhu cầu đi lại của người dân, tuyến đường này mỗi ngày còn phải gánh lượng lớn xe tải phục vụ các công trình xây dựng, khu đô thị và hoạt động khai thác vật liệu. Điều này khiến tình trạng bụi bặm, ô nhiễm càng thêm nghiêm trọng trong thời gian thi công dự án mở rộng.