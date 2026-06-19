Sau nhiều năm triển khai gặp không ít vướng mắc về nguồn vốn và công tác giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 2,5 của Hà Nội đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét khi nhiều đoạn tuyến được đẩy nhanh tiến độ thi công. Giữa tháng 6, không khí xây dựng trên công trường diễn ra khẩn trương với mục tiêu sớm đưa tuyến đường vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.