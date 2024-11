Mới đây, vụ việc anh Đặng Kim C. (SN 1987, ở quận Bắc Từ Liêm) "tự nhiên" bị đánh trong lúc đang đi ăn đêm khiến dư luận xôn xao, tò mò về nguồn cơn.

Theo trình báo của anh C., khoảng 0h30 phút ngày 5/10, trong lúc đang ngồi ăn đêm tại một quán ăn ở đường Thụy Phương (tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) thì bất ngờ bị đánh từ phía sau vào đầu, ngực bằng vật cứng. Bị đánh, anh C. bất tỉnh tại chỗ.

Người dân sau đó đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện E, rồi tiếp tục chuyển sang Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Người đàn ông được chẩn đoán bị chấn động não. Đến hiện tại, anh C. vẫn bị choáng, đau ngực khi thở, sức khỏe chưa bình phục hoàn toàn.

Anh C. bị đánh khi đang ngồi ăn đêm tại một quán ăn. (Nguồn: An ninh Thủ đô)

Làm việc với cơ quan công an, anh C. nói không rõ người đánh là ai, đánh bằng hung khí gì do bị hành hung từ phía sau. Nạn nhân cũng cho biết không có mâu thuẫn với ai.

Tuy nhiên, theo nguồn tin trên báo An ninh Thủ đô thì trước đó, anh C. có phản ánh đến UBND phường Thụy Phương về vấn đề vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp cơ chức chức năng và phường Thụy Phương để điều tra, làm rõ.