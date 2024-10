Vụ người đàn ông bị đánh nghi do lên Facebook làm thơ về giải bóng chuyền: Trưởng BTC giải nói gì?

Vụ việc ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị nhóm người kéo đến nhà đánh nhập viện, nghi do làm thơ đăng Facebook đang khiến dư luận xôn xao. Sự việc xảy ra vào tối ngày 10/10 vừa qua.

Theo người nhà ông Lư, nguyên nhân khiến ông này bị đánh là do đã làm một bài thơ về giải bóng chuyền nông dân xã Ngư Thủy (diễn ra trong 2 ngày 9 - 10/10) rồi đăng lên Facebook.

Trên MXH, nhiều người đặt câu hỏi không biết nguồn cơn cụ thể ra sao mà lại khiến ông Lư bị nhóm người đến tận nhà đánh như vậy?

Ông Lư bị hành hung tại nhà riêng, trong lúc đang ăn cơm.

Trao đổi trên báo Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Kiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy, Trưởng BTC Giải Bóng chuyền nông dân xã Ngư Thủy cho biết giải đã diễn ra suôn sẻ ở vòng loại nhưng đến vòng Tứ kết (gồm 8 đội) dự định thi đấu sáng 10/10 thì gặp sự cố.

Theo đó, đội của Chi hội nông dân thôn Liêm Tiến được sắp xếp thi đấu trận đầu tiên ở vòng Tứ kết nhưng đội này không chịu, muốn được đánh trận thứ 2 và thứ 3 diễn ra sao đó. Cuộc tranh cãi xảy ra rất ồn ào và có dấu hiệu mất an ninh trật tự, phía công an xã phải can thiệp. Các đội và bà con đã tự giải tán do thấy không an toàn, giải đấu coi như đổ vỡ từ đây.

Chiều cùng ngày, BTC đã ngồi lại với các đội lọt vào Tứ kết và thông báo dừng giải đấu, mong bà con thông cảm và không bàn luận, thông tin gì thêm. Ông Kiên không ngờ sau đó cơ sự lại đến mức có người bị đánh nhập viện.

Bài thơ trào phúng về giải bóng chuyền ông Lư đăng trên Facebook trước đó.

Ông Nguyễn Hữu Dĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy thông tin thêm, sau khi giải đấu đổ vỡ, các đội về tổ chức ăn uống tại thôn của mình. Có thể lúc này, có người đọc được bài thơ trào phúng của ông Lư, dẫn đến sự việc nói trên.

Liên quan đến sự việc, cơ quan chức năng đã triệu tập 7 người, đều ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy lên làm việc. Bước đầu, 7 người này thừa nhận có đến nhà đánh ông Lư.

Hiện tại, ông Lư vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đa chấn thương. Người đàn ông chưa thể ngồi dậy được, chưa tự đi vệ sinh được. Gia đình ông Lư rất lo lắng khi bác sĩ nói ngoài các vết thương ngoài da, nạn nhân của bị tổn thương phổi, nghi có máu tụ trên đầu.