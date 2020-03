Hà Nội: Bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 phải thở máy, Bộ Y tế tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ điều trị tốt nhất

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong số các ca mắc Covid-19, hiện có một bệnh nhân nam người Anh, 69 tuổi, với nhiều bệnh lý nền mãn tính: Tăng huyết áp, đái tháo đường type2.

Bệnh nhân được phát hiện dương tính hôm 8/3, được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, sau đó một ngày được chuyển về khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về ca bệnh này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã điều động ngay đội cơ động của BV Bạch Mai trực tiếp đến BV Nhiệt đới TW cơ sở 2 để hỗ trợ chuyên môn.

Ngay trong sáng ngày 15/3, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, BV Bạch Mai đã trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân.

Tại cuộc hội chẩn chuyên môn trực tuyến, các chuyên gia hô hấp, tim mạch, hồi sức... đã trao đổi chuyên môn về sử dụng thuốc điều trị phối hợp, xét nghiệm, thực hiện cận lâm sàng... cùng các bác sĩ của BV Nhiệt đới TW đang điều trị trực tiếp cho bệnh nhân.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các y bác sĩ của BV Nhiệt đới TW tiếp tục nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời cần báo cáo hàng ngày diễn biến tình hình sức khoẻ của các bệnh nhân đang điều trị tại đây về Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

"Bộ Y tế tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực để hỗ trợ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW điều trị bệnh nhân tốt nhất" - Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Đến tối 14/3, bệnh nhân tỉnh táo, còn sốt thất thường (sáng sốt, chiều và tối không sốt). Hiện, bệnh nhân có khó thở, được đặt thở máy. Các bác sĩ tại đây đang nỗ lực điều trị tích cực.

Ảnh minh hoạ.

TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đối với những bệnh nhân Covid-19 cao tuổi kèm các bệnh lý mãn tính như: Tim mạch, cao huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính… thì thường có triệu chứng nặng hơn những người khác. Họ cũng có nguy cơ cao sẽ diễn biến nặng, nhanh, có thể suy hô hấp do sức chống đỡ kém trước sự tấn công của virus.



Theo TS Trần Quang Thắng - Trưởng khoa Cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, thống kê mới về dịch bệnh Covid-19 gần đây, nhóm người cao tuổi nhiễm bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất và tỷ lệ tử vong cũng cao nhất.

Người cao tuổi thường là nhóm người có nhiều bệnh lý mãn tính. Do đó, sức đề kháng của nhóm người này giảm hơn so với các nhóm tuổi khác. Nếu người cao tuổi bị bệnh, COVID-19 sẽ làm cho các bệnh mãn tính đó thúc đẩy chuyển thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, do đó bệnh nhân rất dễ tử vong.

PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, ngoài việc phải uống rất nhiều các loại thuốc điều trị bệnh nền, cơ thể của người cao tuổi cũng suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng, dễ mắc thêm các bệnh khác.

Khi người cao tuổi mắc bệnh thì thường bị rất nặng do tương tác của bệnh mới với bệnh nền cũng như tương tác của rất nhiều loại thuốc.

Khi bị nhiễm virus, cơ thể không đủ sức chống lại, đồng thời lại khởi động một chuỗi rối loạn kèm theo trên nền bệnh mạn tính như suy gan, suy thận, suy đa tạng làm phức tạp việc điều trị.

Tính đến tối 15/3, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 16 người đã khỏi bệnh. Trong 41 ca mới phát hiện và đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, có 17 người nước ngoài, 24 người Việt Nam, hầu hết sức khỏe ổn định, không sốt, không khó thở. Một số bệnh nhân có triệu chứng ho nhẹ.