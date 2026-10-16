Những ngày gần đây, hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, tỏa mùi hương nồng đậm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống trong khu vực có mật độ cây dày đặc. Trước tình trạng này, các đơn vị chức năng bắt đầu triển khai cắt tỉa cây hoa sữa tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 16/10, các đơn vị chức năng bắt đầu thực hiện cắt tỉa cây hoa sữa trên phố Kim Mã nơi có mật độ cây hoa sữa dày đặc. Công nhân tiến hành cắt bỏ các cành cây nhằm giảm lượng hoa sữa đang nở rộ.

Công nhân cắt tỉa cành hoa sữa trên phố Kim Mã sáng 16/10.

Từ ngày 16 -20/10, các đơn vị chức năng triển khai cắt tỉa cây hoa sữa tại khu vực có mật độ cây dày đặc ở Hà Nội.

Theo dự kiến, từ hôm nay đến 20/10, Công ty Cây xanh Hà Nội và một số đơn vị chuyên môn sẽ cắt tỉa 992 cây hoa sữa tại 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng.

Trong 13 tuyến đường, phố, Hồ Tùng Mậu có 179 cây phải cắt tỉa, chiếm số lượng nhiều nhất, kế đến là Lê Thanh Nghị 170 cây, Trung Hòa 139, Lê Quang Đạo 125, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính 99, Tân Mai 98, Nguyễn Duy Trinh 80.

Các phố Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng, Trần Phú (Hà Đông), Quang Trung (Hà Đông), Hoàng Như Tiếp được cắt tỉa từ 22 đến 65 cây.

Những cành hoa sữa cắt tỉa xuống được công nhân vông ty cây xanh thu gom để không ảnh hưởng đến giao thông đi lại

Nhiều cành hoa sữa được cắt bỏ nhằm hạn chế tình trạng hoa nở dày đặc trên phố.

Công nhân thu gom cành hoa sữa tập kết lại để chở đi sau khi hoàn thành việc cắt tỉa.

Theo kế hoạch, trong sáng cùng ngày, việc cắt tỉa được triển khai trên nhiều tuyến phố, gồm Đào Tấn, Kim Mã, Lê Thanh Nghị, Trung Hòa, Lê Quang Đạo, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Quang Trung và Hoàng Như Tiếp.

Đến tối 16/10, các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện cắt tỉa cây hoa sữa tại phố Nguyên Hồng và Tân Mai.

Được biết, Công ty Cây xanh Hà Nội và một số đơn vị chuyên môn sẽ cắt tỉa 992 cây hoa sữa tại 13 tuyến đường, phố nhằm giảm mùi hương nồng.

Thời gian gần đây, hoa sữa nở rộ tại nhiều khu vực ở Hà Nội, tỏa mùi hương đặc trưng của mùa thu. Tuy nhiên, tại những nơi có nhiều cây hoa sữa trồng tập trung, mùi hương trở nên đậm đặc, đặc biệt vào thời điểm hoa nở rộ, khiến một số người dân cảm thấy khó chịu, ảnh hưởng đến việc mở cửa thông thoáng nhà ở cũng như sinh hoạt thường ngày.

Việc cắt tỉa cây hoa sữa tại các tuyến phố được triển khai nhằm giảm mật độ hoa đang nở, góp phần hạn chế mùi hương nồng nặc tại những khu vực có nhiều cây, qua đó cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân.