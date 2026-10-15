Một trường THPT công lập ở Hà Nội điểm chuẩn năm nay chỉ lấy 15 nhưng vừa có Thủ khoa HSG môn Hóa học!

Mới đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chính thức công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026 - 2027. Kỳ thi năm nay quy tụ khoảng 5.600 thí sinh tham gia, chia thành hai bảng: bảng A dành cho khối THPT không chuyên và bảng B dành cho khối THPT chuyên.

Toàn thành phố ghi nhận 3.331 học sinh đạt giải, bao gồm 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích. Tổng cộng có 37 thủ khoa ở các môn thi, tăng 3 em so với năm học trước; trong đó, bảng A (khối không chuyên) xuất sắc đóng góp 15 thủ khoa.

Đáng chú ý, một trong những ngôi trường có thủ khoa năm nay là THPT Mỹ Đức B. Theo đó, em Trần Minh Tuấn, học sinh lớp 11A1 đã xuất sắc đạt 18,75 điểm môn Hóa học.

Ngoài giải Nhất của em Trần Minh Tuấn, học sinh trường THPT Mỹ Đức còn xuất sắc đạt thêm 1 giải Nhì môn Vật Lý; 7 giải Ba ở các môn Ngữ Văn, Toán, Sinh học, Lịch Sử, Địa Lý; cùng 9 giải Khuyến khích ở các môn Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh.

THPT Mỹ Đức B

Ngôi trường có đầu vào chỉ 15 điểm nhưng thành tích học tập không phải dạng vừa!

Trường THPT Mỹ Đức B có địa chỉ tại thôn Tảo Khê, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội. Trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027, trường lấy mức điểm chuẩn là 15, giảm 1,5 điểm so với năm ngoái. THPT Mỹ Đức B không phải trường duy nhất giảm điểm chuẩn lớp 10 năm nay.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc nhiều trường lấy điểm chuẩn thấp và giảm điểm chuẩn so với năm ngoái đến từ nhiều yếu tố như: đặc thù địa bàn ngoại thành, thay đổi quy định tuyển sinh của thành phố, cũng như tỷ lệ chọi và số lượng đăng ký.

Dù có mức điểm chuẩn thấp nhưng trường THPT Mỹ Đức B không phải là trường có thành tích học tập thấp, mà ngược lại đang ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi và tốt nghiệp, tiểu biểu như kỳ thi HSG cấp thành phố vừa qua.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh nhà trường là 100%. Trong đó nhiều em đạt tổng điểm từ 26 trở lên, 4 em đạt 27,75 điểm các khối thi, một em đạt 28,5 điểm khối A01. Cả trường có 9 điểm 10 ở các môn Toán, Hóa, Sử.

Được biết ngoài học tập trên lớp, trường THPT Mỹ Đức B cũng tích cực tổ chức tổ chức cho học sinh các hoạt động thực tiễn, học tập qua trải nghiệm. Học sinh lớp 12 của nhà trường từng được đi tham quan nhà máy để tìm hiểu về môi trường hoạt động, quy trình làm việc, tác phong công nghiệp,...