Hà Nội: 13 bệnh viện được phân tuyến điều trị và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội phân công 5 bệnh viện tiếp nhận chuyển tuyến điều trị (Bệnh viện Bắc Thăng Long, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông).



Cụ thể, Bệnh viện Bắc Thăng Long tiếp nhận người bệnh từ các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh chuyển đến.

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận người bệnh từ các quận: Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm chuyển đến.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận các bệnh nhi, sản, ngoại khoa và người nước ngoài do các tuyến chuyển đến và khu vực các quận, huyện: Long Biên, Gia Lâm, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ.

Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận người bệnh khu vực các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, Quốc Oai, Thạch Thất.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận người bệnh khu vực các quận, huyện, thị xã: Hà Đông, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Sơn Tây, Hoài Đức.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân

Đối với các trường hợp tiến triển nặng hoặc xác định dương tính, người nước ngoài (bao gồm cả trẻ em) quá khả năng điều trị của các bệnh viện thì chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.



Với công tác xét nghiệm, Sở Y tế phân công 8 bệnh viện nhận mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, Bệnh viện Đa khoa Medlatec và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc).

Cụ thể, các bệnh viện: Gia Lâm, Tâm thần Hà Nội, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Bắc Thăng Long chuyển mẫu đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Các bệnh viện: Tim Hà Nội, Ung bướu Hà Nội, Tâm thần ban ngày Mai Hương, Bệnh viện 09, Y học cổ truyền Hà Đông, Mắt Hà Đông, Phục hồi chức năng, Thanh Trì chuyển mẫu đến Bệnh viện Thanh Nhàn.

Các bệnh viện: Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Mắt Hà Nội, Da liễu Hà Nội, Đống Đa, Hòe Nhai, Thận Hà Nội chuyển mẫu đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Các bệnh viện: Mỹ Đức, Vân Đình, Chương Mỹ, Thanh Oai, Tâm thần Mỹ Đức chuyển mẫu đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Các bệnh viện: Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức chuyển mẫu đến Bệnh viện Phổi Hà Nội. Các bệnh viện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng chuyển mẫu đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Các bệnh viện: Tâm Anh, Quốc tế Bắc Hà, Hy Vọng Mới, Nam học và Hiếm muộn Việt - Bỉ, An Việt, Thẩm mỹ Keangnam, Thăng Long, Việt Pháp, Đông Đô, Tràng An, Hồng Hà, Bảo Sơn 2, Hà Thành, chuyên khoa Nam học Đức Phúc, Phụ sản Thiên An, Mắt Ánh sáng, chuyên khoa Thẩm mỹ Thu Cúc, Mắt Hitec, Chữ Thập Xanh, Dolife, Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chuyển mẫu đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec.

Các bệnh viện: 16A Hà Đông, Thiên Đức, Mắt Sài Gòn - Hà Nội, Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội, Mắt Việt Nhật, Mắt Quốc tế DND, Phụ sản An Thịnh, Ung bướu Hưng Việt, Hà Nội, Hồng Phát, Nam học Hiếm muộn, Mắt Việt Nga, Mắt quốc tế Nhật Bản, Mắt Sài Gòn - Hà Nội 1, Phương Đông, Mắt Hà Nội 2 chuyển mẫu đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc.

Riêng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại đơn vị và sẵn sàng tham gia thực hiện xét nghiệm cho các đơn vị khác chuyển đến khi có yêu cầu.