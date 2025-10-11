Hà Môi tuyên bố không dám tổ chức sinh nhật 2 tỷ nữa vì quá áp lực

Thời gian gần đây, Hà Môi khiến cộng đồng mạng chú ý khi biến ngày sinh nhật của mình thành một buổi tiệc được tổ chức hoành tráng như một sự kiện lớn. Danh sách khách mời quy tụ nhiều “chủ tịch”, “CEO”, tạo nên không khí sang trọng, không khác gì một lễ ra mắt thương hiệu.

Mỹ nhân sinh năm 2003 tiết lộ đã chi ra 2 tỷ đồng để tổ chức bữa tiệc sinh nhật này. Tiệc tàn, Hà Môi gây choáng khi nhận được "núi" quà đồ hiệu xa xỉ từ bạn bè, người thân và đối tác.

Tiệc sinh nhật hoành tráng, gây tranh cãi của Hà Môi.

Hà Môi nhận "núi" quà hàng hiệu sau tiệc sinh nhật.

Mới đây, Hà Môi chia sẻ không dám tổ chức tiệc sinh nhật 2 tỷ đồng nữa vì cảm thấy quá áp lực. Cô cho biết: "Thiệt là quà hàng hiệu đó là một phần quà mà mọi người muốn gửi lời chúc tới em. Sau mai mốt em phải đi lại cho mọi người hơn hoặc bằng chứ không thể nào mà em nhận không được. Thực ra, nhận được quà tặng là em rất vui rồi. Em không quan trọng quà đó là gì".

Hà Môi "mạnh miệng" tuyên bố chi 2 tỷ để làm tiệc sinh nhật nhưng sau đó đã đính chính rằng chỉ là đùa vui.

Bên cạnh đó, Hà Môi cũng đính chính về phát ngôn bỏ ra 2 tỷ để làm tiệc sinh nhật. "Cái sinh nhật 2 tỷ đó là tụi em giỡn á. Mấy đứa giỡn với nhau chứ làm gì có 2 tỷ. Chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình làm sinh nhật bự cỡ này."



Bên cạnh đó, hot Tiktoker cũng giải đáp về ồn ào liên quan đến chai nước suối cô tặng khách mời đến dự sinh nhật. Hà Môi cho biết chai nước đó chỉ để test mỹ phẩm. Nếu ai lỡ uống thì nên kiểm tra lại sức khỏe. "Chai nước đó để test cái lớp nền ngay dưới phần quà ở dưới đáy. Chứ không phải để uống ạ. Bạn nào uống thì mau đi rửa ruột giùm em", cô nói thêm.

Hot Tiktoker cũng tiết lộ chai nước tặng khách mời chỉ là nước test kem nền, không nên uống.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết chi phí tổ chức buổi tiệc sinh nhật của Hà Môi có thể lên đến hàng tỷ đồng, khiến cộng đồng mạng không khỏi so sánh về quy mô, thậm chí cho rằng còn vượt cả một số sự kiện của giới nghệ sĩ.

Chia sẻ với một người bạn, Hà Môi cho biết cô đã chi khoảng 2 tỷ đồng để tổ chức buổi tiệc sinh nhật hoành tráng. Nữ TikToker nói rằng việc chuẩn bị một bữa tiệc chỉn chu và tươm tất là cách cô thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình, bạn bè và các đối tác của mình.

Hà Môi gây tranh cãi về những phát ngôn tiền hậu bất nhất về tiệc sinh nhật của mình.

“Bữa tiệc hôm nay là buổi tiệc riêng dành cho những người em yêu thương và trân trọng. Em muốn tổ chức trang trọng một chút để gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và đối tác của mình,” Hà Môi chia sẻ.

Sau bữa tiệc, Hà Môi chụp ảnh với "núi" quà hàng hiệu được bạn bè, đối tác tặng. Cô cũng lên liền 3 video khui quà tặng sinh nhật khiến nhiều người xuýt xoa. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc Hà Môi tổ chức sinh nhật xa hoa, khoe đồ hàng hiệu đắt đỏ không phù hợp với bối cảnh người dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đang phải đối mặt với những hậu quả do cơn bão số 10 và số 11 để lại.







