Hà Môi bật khóc trên livestream sau tiệc sinh nhật rình rang tiêu tốn 2 tỷ đồng

Mới đây, Hà Môi đã xuất hiện trên livestream giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm. Mỹ nhân sinh năm 2003 khoe vẻ ngoài xinh đẹp thường thấy và nhiệt tình tư vấn các loại mỹ phẩm cho người xem livestream.

Tuy vậy, cô nhận được khá nhiều bình luận tiêu cực, công kích, đồn đoán rằng "cặp kè đại gia" nên mới có tiền tổ chức sinh nhật hoành tráng. Hà Môi không đưa ra lời giải thích, bật khóc, cố giấu nước mắt khi đọc được những lời lẽ không hay.

Hà Môi bật khóc vì bị công kích trên livestream.

Trước đó, Hà Môi khiến dân tình choáng vàng khi biến sinh nhật của mình thành một “sự kiện” hoành tráng. Dàn khách mời được giới thiệu gồm nhiều “Chủ tịch”, “CEO”, tạo nên không khí sang trọng không kém một buổi lễ ra mắt thương hiệu.

Nhiều nguồn tin cho rằng chi phí tổ chức lên đến hàng tỷ đồng, khiến cộng đồng mạng không khỏi so sánh rằng quy mô còn vượt cả các sự kiện của giới nghệ sĩ. Điều gây chú ý hơn cả là dường như từng chi tiết trong buổi tiệc đều được sắp đặt kỹ lưỡng để trở thành nội dung lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần nâng tầm hình ảnh cá nhân của Hà Môi.

Hà Môi gây choáng với bữa tiệc sinh nhật xa hoa, tốn kém.

Chia sẻ với một người bạn, Hà Môi cho biết đã chi 2 tỷ để tổ chức một tiệc sinh nhật hoành tráng, xa họa. Hot Tiktoker cho biết cô tổ chức một tiệc sinh nhật chỉn chu, tươm tất vì tôn trọng gia đình, bạn bè và đối tác của mình.

Hà Môi thu hút sự chú ý khi tiết lộ đã chi 2 tỷ để tổ chức sinh nhật.

"Dạ bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc private (riêng tư) dành cho những người yêu thương và em trân trọng. Bữa tiệc này có trang trọng chút xíu để em gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đối tác của em", Hà Môi chia sẻ thêm.

Sau tiệc sinh nhật, Hà Môi đăng loạt clip khui quà toàn là đồ hiệu xa xỉ. Tiệc sinh nhật của Hà Môi cũng làm dấy lên tranh cãi về độ xa hoa, tốn kém. Trong khi nhiều người dân ở khắp các vùng miền trên đất nước ta đang chịu ảnh hưởng từ bão lụt, thiên tai.

Hà Môi nhận "núi" quà sau tiệc sinh nhật tiền tỷ.

Không những thế, Hà Môi cũng gây tranh cãi với phần quà tri ân dành cho khách mời. Hà Môi chuẩn bị những chiếc hộp được thiết kế tinh xảo, in chữ “H” - viết tắt tên mình - như một dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, khi mở hộp, các khách mời chỉ nhìn thấy một chai thủy tinh đựng nước suối. Ngay sau đó, hàng loạt đoạn clip từ bạn bè của cô được đăng tải lên TikTok, với cùng một kịch bản: biểu cảm ngỡ ngàng, hoang mang rồi gọi điện cho Hà Môi để hỏi cho ra lẽ.

Hà Môi gây phản ứng trái chiều khi chỉ tặng 1 chai nước suối cho khách mời đến dự sinh nhật.

Cộng đồng mạng nhanh chóng lan truyền thông tin rằng quà tặng của Hà Môi chỉ là chai nước, kéo theo làn sóng bình luận chê bai, cho rằng buổi tiệc hoành tráng nhưng quà lại “sơ sài”. Mãi đến khi sự việc thu hút sự chú ý lớn, sự thật mới được hé lộ: dưới đáy hộp có một ngăn bí mật, bên trong là món quà thật sự. Lúc này, khán giả mới “vỡ lẽ” rằng toàn bộ tình huống trước đó chỉ là một phần trong kế hoạch truyền thông được dàn dựng khéo léo.

TikToker Hà Môi, tên thật là Võ Nữ Ngân Hà hiện đang sở hữu 8 triệu lượt người theo dõi trên TikTok.

TikToker Hà Môi, tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003 tại tỉnh Đắk Lắk. Hiện cô là sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Với hơn 8 triệu lượt theo dõi trên nền tảng TikTok, Hà Môi được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ sáng tạo nội dung trẻ. Các video của cô thu hút người xem nhờ phong cách năng động, khả năng vũ đạo cuốn hút cùng các chủ đề đa dạng về làm đẹp và giải trí.







