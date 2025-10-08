Những khoảnh khắc mỹ nhân Việt xuất hiện cạnh dàn sao quốc tế luôn tạo nên hiệu ứng đặc biệt. Không chỉ là màn "đọ sắc", đó còn là thước đo phong độ và vị thế của các người đẹp Việt trên bản đồ thời trang thế giới. Trong số ấy, Hương Giang là cái tên luôn khiến netizen phải chú ý - bởi chỉ một khung hình cùng "tiểu hoa đán" Ngu Thư Hân năm nào cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng một thời gian.

Lần Hương Giang ngồi cạnh Ngu Thư Hân tại show thời trang ở Ý

Theo đó, tại một show thời trang quốc tế quy tụ nhiều ngôi sao lớn, Hương Giang xuất hiện trên hàng ghế front row cùng dàn khách mời đình đám, trong đó có "tiểu hoa đán" Ngu Thư Hân. Khung hình chung của hai người đẹp nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn luận bởi màn "đụng độ nhan sắc" của 2 mỹ nhân đình đám.

Hương Giang chọn thiết kế màu be kết hợp sắc vàng ánh kim, tôn dáng và khéo khoe thần thái. Mái tóc uốn nhẹ, layout trang điểm tông nâu - nude giúp cô ghi điểm bởi vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm nhưng vẫn sắc sảo. Trong khi đó, Ngu Thư Hân diện váy đen cắt xẻ táo bạo, phụ kiện dây chuyền vàng nổi bật. Visual của nữ diễn viên được khen trẻ trung, trong veo nhưng vẫn giữ nét sang trọng đặc trưng của "nàng tiểu hoa" đình đám.

Hương Giang và Ngu Thư Hân cùng tham dự một show diễn thời trang

Trong loạt ảnh được ghi lại tại show thời trang quốc tế, Hương Giang gây chú ý với phong thái tự tin, ánh mắt sắc lạnh và biểu cảm kiêu kỳ đúng chuẩn ngôi sao quốc tế. Nhan sắc của cô được nhận xét là sang trọng, chững chạc và gợi cảm, dễ dàng chiếm spotlight dù ngồi giữa dàn khách mời nổi tiếng.

Trong cùng khung hình, Ngu Thư Hân xuất hiện với diện mạo ngọt ngào, trẻ trung và biểu cảm có phần hồn nhiên, nhí nhố. Tuy nhiên, chính sự đối lập ấy lại khiến khán giả dành nhiều lời khen hơn cho Hương Giang. Sự điềm tĩnh, tinh tế và thần thái "chanh sả" của nàng hậu Việt được cho là giúp cô toát lên khí chất đàn chị, khiến người xem khó rời mắt.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng Hương Giang là "tâm điểm thật sự" của hàng ghế front row. Không ít netizen để lại nhận xét: "Khung hình nghiêng hẳn về phía Hương Giang", "Ngu Thư Hân xinh thật nhưng Hương Giang mới là người khiến khung hình sang lên hẳn",...

Nhiều cư dân mạng nhận xét phong thái điềm tĩnh, sang trọng của Hương Giang khiến Ngu Thư Hân bên cạnh như bị lu mờ

Là một trong những Hoa hậu chuyển giới nổi tiếng nhất Việt Nam, Hương Giang nhiều lần chứng minh khả năng làm chủ mọi phong cách - từ thanh lịch, hiện đại đến quyến rũ táo bạo.

Sau nhiều năm vào nghề, Hương Giang ngày càng hoàn thiện diện mạo, sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo cùng thần thái quyến rũ. Hình ảnh Hương Giang trên thảm đỏ luôn chỉn chu, sang trọng luôn hút spotlight. Ở những lần đọ sắc với các siêu sao quốc tế, mỹ nhân Việt luôn biết cách trở nên nổi bật.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh fashion icon, Hương Giang còn đang trong quá trình chuẩn bị cho hành trình thi Miss Universe 2025 - một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Với kinh nghiệm từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, cùng phong độ ổn định về nhan sắc và hình thể, Hương Giang được kỳ vọng sẽ mang đến màu sắc mới cho Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp sắp tới.

Những năm gần đây, Hương Giang còn lấn sân sang vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng nhiều chương trình truyền hình thực tế và cả các cuộc thi nhan sắc như Miss International Queen Vietnam, The Next Gentleman, The New Mentor, Miss Universe Vietnam 2024, Hoa hậu Việt Nam 2024... Việc đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc, cộng thêm kinh nghiệm trình diễn trên sàn catwalk chính là nền tảng quan trọng giúp cô có bản lĩnh và kinh nghiệm khi đặt chân đến Miss Universe.