Hà Còi và Meichan (Bùi Thanh Hà và Nguyễn Hà Trang) là cặp đôi nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng trong thời gian qua. Mới nhất - ngày 24/11, cả hai tiếp tục gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh lễ dạm ngõ của cả hai.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi xuất hiện rạng rỡ bên gia đình hai bên, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trên hành trình tình cảm.

Hà Còi và Meichan trong lễ dạm ngõ

Đính kèm loạt ảnh, Meichan viết:

“Lễ dạm ngõ của Hà & Trang.

Cảm ơn đại gia đình đã luôn yêu thương, chúc phúc và dành thời gian để cùng chúng con tạo nên buổi lễ thật ấm áp, trọn vẹn ạ. Hai đứa con đã có một ngày rất hạnh phúc và mong rằng hôm ấy cũng là một ngày thật vui và đáng nhớ đối với cả nhà!

Yêu và biết ơn mọi người rất rất nhiều!”.

Chùm ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người gửi lời chúc mừng, mong cả hai sớm tổ chức đám cưới và có một hành trình hôn nhân thật hạnh phúc.

“Giản dị ấm áp dễ thương”, “Đại gia đình đẹp quá”, “Trai xinh gái đẹp yêu quá, như ảnh mẫu luôn”, “Đáng yêu quá, chúc mừng anh chị”, “Hóng đám cưới quá”,... là một số bình luận từ dân tình.

Những khoảnh khắc khác trong buổi lễ dạm ngõ

Trước đó, chuyện tình của Hà Còi và Meichan từng khiến nhiều người tò mò bởi cả hai đã bên nhau hơn 2 năm nhưng gần như không công khai bất kỳ thông tin nào về mối quan hệ. Những nghi vấn hẹn hò bắt đầu xuất hiện từ năm 2025, khi cặp đôi được bắt gặp đi ăn tối, đi chơi cùng nhau. Đến tháng 6/2026, một số chi tiết trùng hợp trong vlog của Hà Còi và bài đăng của Meichan tiếp tục khiến dân mạng chú ý.

Đến ngày 12/10 vừa qua, Hà Còi mới chính thức công bố chuyện tình cảm bằng loạt ảnh cầu hôn bạn gái trên bầu trời Florida (Mỹ). Địa điểm này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với nam phi công, bởi đây là nơi anh lần đầu tập bay và bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ trở thành phi công. Meichan đã đồng ý lời cầu hôn, khép lại hơn 2 năm yêu đương được cả hai giữ kín.

Meichan tên thật là Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000, là nhà sáng tạo nội dung quen thuộc với giới trẻ. Cô sở hữu kênh YouTube gần 778.000 người đăng ký, được chú ý nhờ ngoại hình, nền tảng học vấn và những hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, giao lưu văn hóa.

Trong khi đó, Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, được biết đến với biệt danh Hà Còi. Anh hiện là cơ phó, đồng thời sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok với khoảng 1 triệu người theo dõi. Những video ghi lại công việc trong buồng lái từng giúp anh trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Màn cầu hôn của Hà Còi và Meichan

Hình ảnh của cặp đôi trong thời gian yêu nhau

(Ảnh: IGNV)