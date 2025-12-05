Phim tài liệu về Hà Anh Tuấn ra rạp

Phim tài liệu "Chân Trời Rực Rỡ" là một tác phẩm được chăm chút kỹ lưỡng, poster cũng được vẽ tay hoàn toàn thủ công. Bộ phim là câu chuyện sâu sắc về tình yêu nước, quê hương được kể lại qua âm nhạc và những ý niệm mới lạ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của những câu chuyện từ chương trình "Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly" mang đến lớp cảm xúc chân thật, khiến bộ phim trở thành tác phẩm tài liệu hội tụ đủ chiều sâu, sự nhân văn và sức nặng.

Hà Anh Tuấn trong những thước phim "Chân Trời Rực Rỡ".

Nam ca sĩ đưa hát xẩm trình diễn trước 20.000 khán giả tại sân khấu Hoa Lư.

Phim sẽ được phát hành từ ngày 12/12 tại hệ thống Galaxy Cinema, BHD và Lotte trên toàn quốc. "Chân Trời Rực Rỡ" của Hà Anh Tuấn từng góp mặt tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra tối 25/11 vừa qua.

Phim đã được trao Giải thưởng của Ban giám khảo ở hạng mục phim tài liệu, nằm trong danh sách đề cử Bông Sen cho Phim Tài liệu Xuất sắc nhất và Thiết kế Âm thanh Xuất sắc nhất.

Được biết "Chân Trời Rực Rỡ" ra đời từ live concert của Hà Anh Tuấn tại Ninh Bình năm 2023. Khi đó, nam ca sĩ đã đưa nghệ thuật hát xẩm, một di sản đang dần mai một trở lại sân khấu lớn trước hơn 20,000 khán giả giữa lòng Cố đô Hoa Lư, đồng thời kết nối âm nhạc Việt với tinh thần thiền - triết của huyền thoại Kitaro.

Tại chương trình này, anh đã dành tặng một khoản đóng góp ý nghĩa cho chương trình "Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly." Từ những khởi nguồn đầy cảm xúc ấy, đạo diễn Lan Nguyên đã nảy ra ý tưởng thực hiện bộ phim tài liệu cùng tên.

Một số hình ảnh trong phim.

Sau "Màu cỏ úa" (2020) và "Những vết thương lành" (2023), "Chân Trời Rực Rỡ" là tác phẩm tài liệu thứ ba của đạo diễn Lan Nguyên.

Trước khi đến với Liên hoan phim Việt Nam, "Chân Trời Rực Rỡ" đã có buổi ra mắt ấn tượng tại Liên hoan phim Tài liệu Châu Âu - Việt Nam lần thứ XV vào tháng 9/2025 tại Hà Nội, nhận được sự ủng hộ và phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả yêu điện ảnh.

Cùng với bộ phim tài liệu "Chân Trời Rực Rỡ", trong tháng 12 này, Hà Anh Tuấn còn thực hiện đêm nhạc "The Rose" mừng sinh nhật.