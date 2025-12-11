Disney+ đối mặt với hàng loạt bê bối của các ngôi sao Hàn Quốc

(Từ trái sang) Kim So Hyun, Jung Woo Sung và Park Na-rae. (Ảnh: Xportsnews)

Với những bê bối này, Disney+ đã buộc phải trì hoãn các dự án lớn và rút các chương trình đã lên lịch trước đó. Cụ thể, một trong những cú sốc lớn nhất đến từ phim "Knock-Off". Bộ phim này ban đầu dự kiến phát hành vào nửa đầu năm 2025. "Knock-Off" kể về một người đàn ông có cuộc sống bị đảo lộn bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á và từ một nhân viên văn phòng bình thường đã trở thành ông trùm của thị trường hàng giả toàn cầu.

Từng được coi là một trong những phim được mong đợi nhất của Disney+ Hàn Quốc, dự án đã bị tạm dừng sau khi nam diễn viên chính Kim Soo Hyun vướng vào bê bối. Mặc dù quá trình sản xuất đã được nối lại một cách thận trọng, nhưng việc quay phim đã bị tạm dừng vô thời hạn chỉ một tháng sau đó.

Disney+ sau đó đã công bố danh sách phim cho nửa cuối năm 2025, trong danh sách này không có "Knock-Off". Choi Yeon-woo, người đứng đầu bộ phận nội dung địa phương của Walt Disney Company Korea, cho biết nền tảng này đã quyết định hoãn phát hành "sau khi nội bộ xem xét kỹ lưỡng", đồng thời cho biết thêm rằng "không có thông tin cập nhật nào khác ngoài tuyên bố ban đầu" đã được công ty đưa ra.

Kim Soo Hyun hiện đang đối mặt với các vụ kiện trị giá hơn 10 tỷ won khi các thương hiệu yêu cầu nam diễn viên bồi thường thiệt hại sau cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Cho đến thời điểm này, cuộc chiến pháp lý của Kim Soo Hyun với các nhãn hàng ngày càng căng thẳng. Vào tháng 11 vừa qua, Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên trong vụ kiện dân sự do Cuckoo Electronics, Cuckoo Homesys và chi nhánh tại Malaysia của Cuckoo Homesys là Cuckoo International Berhad đệ trình. Những người này đang yêu cầu Kim Soo Hyun và công ty quản lý của anh, Gold Medalist, bồi thường thiệt hại hơn 2 tỷ won (khoảng 1,5 triệu USD). Phiên điều trần tiếp của sự vụ theo dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 1 năm 2026.

Disney+ hiện đang chuẩn bị phát hành tác phẩm gốc lớn tiếp theo vào ngày 24 tháng 12 có tên "Made in Korea", với sự tham gia của Hyun Bin và Jung Woo Sung. Dự án này đã thu hút sự chú ý ngay từ đầu nhờ sự kết hợp của hai ngôi sao lớn nhất Hàn Quốc, nhưng những tranh cãi cá nhân của Jung Woo Sung năm ngoái tiếp tục phủ bóng lên loạt phim của Disney+.

Jung Woo Sung đã công khai thừa nhận có con với người mẫu Moon Gabi, nói rằng anh sẽ "chịu trách nhiệm hoàn toàn với tư cách là một người cha". Vài tháng sau, tin tức xuất hiện cho biết anh đã đăng ký kết hôn với người bạn gái lâu năm của mình. Công ty quản lý của ngôi sao này đã từ chối bình luận, nói rằng đó là "vấn đề riêng tư". Sau khi bê bối đời sống riêng nổ ra, Jung Woo Sung tiếp tục các hoạt động của mình thông qua việc xuất hiện tại các sự kiện như Liên hoan phim quốc tế Busan và Disney+ Original Preview 2025. Tuy nhiên, việc phát hành bộ phim truyền hình kinh phí cao sau bê bối của Jung Woo Sung được cho là một thử thách khác. Các nhà quan sát trong ngành công nghiệp điện ảnh của Hàn Quốc cho rằng bê bối liên quan đến đời tư của Jung Woo Sung có thể làm lu mờ bộ phim này khi nó được phát hành.

Các chương trình giải trí trên Disney+, trước đây không bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối, cũng đã bị tác động. Hôm thứ Hai, nữ diễn viên hài Park Na-rae đã tạm dừng mọi hoạt động sau khi đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lực và liên quan đến các vấn đề y tế trái phép (yêu cầu kê đơn thuốc hộ)...

Chương trình giải trí sắp tới của Park Na-rae, "Nado Shinna", ngay lập tức bị hủy bỏ kế hoạch phát sóng. Các chương trình lớn khác mà cô từng tham gia bao gồm "I Live Alone", "Where Is My Home" và "Amazing Saturday" ("Tôi Sống Một Mình", "Nhà Tôi Ở Đâu" và "Thứ Bảy Kỳ Diệu") đều thông báo cô rời khỏi chương trình hoặc các cảnh quay của cô bị cắt bỏ. Còn về "Fate War 49", dự kiến phát hành năm sau, nhà sản xuất cho biết "chưa có quyết định nào được đưa ra". Tuy nhiên, sự lo lắng cho số phận của dự án đang gia tăng khi thời gian trở lại của Park Na-rae vẫn chưa rõ ràng.