Hà Anh khoe body cách nhau 10 năm: Từ siêu mẫu eo 58 đến mẹ bỉm hai con, phản ứng của cư dân mạng quá bất ngờ

Là một trong những siêu mẫu sở hữu vóc dáng nổi bật của làng thời trang Việt, Hà Anh nhiều năm qua luôn được nhắc đến với hình ảnh khỏe khoắn, gợi cảm và tràn đầy năng lượng. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn duy trì được phong độ ngoại hình đáng ngưỡng mộ nhờ lối sống khoa học và chăm chỉ tập luyện.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ các bức ảnh được chụp tại Maldives cách nhau đúng một thập kỷ. Một bên là hình ảnh của nữ siêu mẫu khi còn chưa lập gia đình, một bên là vóc dáng hiện tại sau 10 năm và đã trở thành mẹ của hai em bé.

Nguồn: FBNV

Đi kèm loạt ảnh, Hà Anh hài hước viết:

"Maldives body model 10 năm trước và body mama bỉm sữa 10 năm sau - mọi người đừng bảo là không thay đổi nha!!!"

Nữ siêu mẫu thẳng thắn thừa nhận cơ thể hiện tại đã khác rất nhiều so với thời còn son rỗi. Không còn vòng eo 58 cm hay thân hình mảnh mai như trước, cô cho biết tất cả các số đo đều tăng lên theo thời gian.

"Mọi số đo đều thay đổi, tròn trịa hơn chứ không được gầy như xưa. Ngày xưa số đo ba vòng là 83-58-93, giờ là 84-64-103, được cái là to dần đều nên xét về tỷ lệ thì nhìn vẫn ổn".

Sự thay đổi ấy không khiến Hà Anh tiếc nuối. Ngược lại, cô cho biết hiện tại mình không còn đặt mục tiêu phải đẹp theo tiêu chuẩn của nghề người mẫu nữa. Điều mà cô ưu tiên nhất lúc này là sức khỏe và cuộc sống cân bằng.

"Thôi thực sự giờ đây xác định không đua đẹp, chỉ cần đua khỏe. Có sức khỏe là có tất cả".

Chia sẻ của Hà Anh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Điều thú vị là phần lớn bình luận đều dành lời khen cho vóc dáng hiện tại của nữ siêu mẫu. Nhiều người cho rằng Hà Anh của tuổi ngoài 40 không còn gầy sắc nét như trước nhưng lại sở hữu vẻ đẹp đầy đặn, khỏe khoắn và cuốn hút hơn.

Không ít cư dân mạng để lại những lời khen như: "Body bây giờ đẹp hơn nhiều", "Tròn lên nhìn sang và có sức sống hơn", "Đây mới là vóc dáng phụ nữ đẹp", hay "Hai con rồi mà thế này là quá xuất sắc".

Nhiều ý kiến cũng cho rằng chính sự tự tin của Hà Anh mới là điều khiến cô trở nên hấp dẫn. Thay vì cố gắng quay trở lại vóc dáng của 10 năm trước, nữ siêu mẫu chấp nhận những thay đổi tự nhiên sau sinh và nhìn nhận chúng bằng một tâm thế rất tích cực.

Nguồn: FBNV

Thực tế, Hà Anh luôn là người theo đuổi hình ảnh khỏe mạnh hơn là chạy theo sự gầy gò. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ về việc tập luyện, ăn uống khoa học, giữ tinh thần lạc quan và duy trì năng lượng tích cực. Với cô, cơ thể đẹp không chỉ nằm ở những con số trên thước dây mà còn ở sức bền, sự dẻo dai và khả năng tận hưởng cuộc sống.

Đặc biệt, sau khi trở thành mẹ của hai con, Hà Anh nhiều lần chia sẻ rằng quan điểm về ngoại hình của mình cũng thay đổi. Nếu trước đây cô cần duy trì vóc dáng để phục vụ công việc người mẫu, thì hiện tại mục tiêu lớn nhất là có đủ sức khỏe để chăm sóc gia đình, đồng hành cùng các con và tận hưởng cuộc sống.

Khép lại bài đăng, nữ siêu mẫu khiến nhiều người xúc động khi nhắc đến "thành quả" lớn nhất sau 10 năm không phải là những con số đo hình thể, mà là hai thiên thần nhỏ của mình.

"Không còn hoàn hảo nhưng bù lại có hai cục vàng đáng yêu vô giá!!!! Hy sinh xứng đáng!!!!"

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ các bà mẹ. Bởi với nhiều phụ nữ, việc mang thai và sinh con chắc chắn sẽ để lại những thay đổi trên cơ thể. Thế nhưng, thay vì quá khắt khe với bản thân, ngày càng nhiều người lựa chọn yêu thương cơ thể mình nhiều hơn và xem đó là dấu ấn của một hành trình làm mẹ đáng tự hào.

Ở tuổi ngoài 40, Hà Anh vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, thần thái rạng rỡ cùng nguồn năng lượng tích cực. Không còn là cô người mẫu với vòng eo 58 cm của 10 năm trước, nhưng phiên bản hiện tại của nữ siêu mẫu lại được nhiều người nhận xét là mặn mà, quyến rũ và có sức hút theo một cách rất khác. Có lẽ, như chính Hà Anh chia sẻ, sau tất cả, điều đáng tự hào nhất không phải là giữ nguyên một cơ thể hoàn hảo, mà là có sức khỏe, có gia đình hạnh phúc và hai "cục vàng" lớn lên mỗi ngày bên mình.